Ні хронічному стресу: нутриціолог розповіла, як знизити кортизол і заспокоїти нерви

Синдром хронічної втоми, акне, вісцеральний жир, високий інсулін, підвищений тиск, набряки, депресія, безсоння, високий холестерин, тяга до солодкого, болі в м'язах і хребті, головні болі і панічні атаки – це все наслідки високого кортизолу.

Стрес так чи інакше присутній в житті кожної людини – і це норма. Але коли кортизол, гормон стресу, високий постійно, це вже загроза здоров'ю всього організму.

Вони допоможуть заспокоїти нерви і прибрати хронічний стрес з життя.

Нутриціолог Юлія Хелсіблог у своєму блозі про здорове харчування в Instagram дала загальні і найважливіші рекомендації для зниження кортизолу.

Не варто доводити себе до депресії на тлі стресу (фото: pexels.com)

Як боротися зі стресом

Усуньте токсичне навантаження

Постарайтеся замінити всю побутову хімію на еко-. Перегляньте ваш побут, використовуйте, де це можливо, натуральні чистячі засоби, які легко приготувати самостійно.

Пийте якісну воду

Також використовуйте для приготування відфільтровану воду, а в питну можна додавати краплі з натрієм і калієм.

Слідкуйте за стресом та вмійте з нього виходити

Важливо порвати порочне коло стресу і знайти методи, які будуть вас заспокоювати і за допомогою яких ви могли б відволіктися: спа, масаж, читання, вишивання, прогулянки, виїзд на природу.

Не нехтуйте сном

За годину до сну дуже важливо прибрати всі гаджети, лягайте спати не пізніше 23:30.

Додайте фізичного навантаження

Займатися спортом – важливо, але не робіть з цього каторгу, не виснажуйте себе, додайте дозовані легкі навантаження.

Перегляньте своє харчування

Вживайте достатню кількість клітковини і пребіотиків, це допомагає абсорбувати кортизол і виводити його надлишки. Сніданок повинен бути протягом години після пробудження. При високому кортизолі не можна снідати фруктами. Слідкуйте за високим вмістом в їжі білка, жиру / масел. Обмежте каву та алкоголь.

Досить жити в стресі (фото: pexels.com)

Нутрицевтична підтримка

Омега-3, Вітамін С, 1000 мг, Жиророзчинні антиоксиданти: вітамін Е, дигідрокверцетин, астаксантин, Вітаміни В5, В3, В6, Цитруліна малат, Коензим, Бурштинова кислота, Таурин, Селен, Хром, Фосфотидилсерин, Ашваганда, Мелатонін.

Увага: перед застосуванням добавок, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.