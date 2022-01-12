Нет хроническому стрессу: нутрициолог рассказала, как снизить кортизол и успокоить нервы
Стресс так или иначе присутствует в жизни каждого человека – и это норма. Но когда кортизол, гормон стресса, высокий постоянно, это уже угроза здоровью всего организма.
Синдром хронической усталости, акне, висцеральный жир, высокий инсулин, повышенное давление, отеки, депрессия, бессонница, высокий холестерин, тяга к сладкому, боли в мышцах и позвоночнике, головные боли и панические атаки – это все последствия высокого кортизола.
Нутрициолог Юлия Хелсиблог в своем блоге о здоровом питании в Instagram дала общие и важнейшие рекомендации для снижения кортизола.
Они помогут успокоить нервы и убрать хронический стресс из жизни.
Не стоит доводить себя до депрессии на фоне стресса (фото: pexels.com)
Как бороться со стрессом
- Устраните токсическую нагрузку
Постарайтесь заменить всю бытовую химию на эко-. Пересмотрите ваш быт, используйте, где это возможно, натуральные чистящие средства, которые легко приготовить самостоятельно.
- Пейте качественную воду
Также используйте для приготовления отфильтрованную воду, а в питьевую можно добавлять капли с натрием и калием.
- Следите за стрессом и умейте из него выходить
Важно порвать порочный круг стресса и найти методы, которые будут вас успокаивать и при помощи которых вы могли отвлечься: спа, массаж, чтение, вышивание, прогулки, выезд на природу.
- Не пренебрегайте сном
За час до сна очень важно убрать все гаджеты, ложитесь спать не позднее 23:30.
- Добавьте физической нагрузки
Заниматься спортом – важно, но не делайте из этого каторгу, не изнуряйте себя, добавьте дозированные легкие аэробные нагрузки.
- Пересмотрите свое питание
- Употребляйте достаточное количество клетчатки и пребиотиков, это помогает абсорбировать кортизол и выводить его излишки.
- Завтрак должен быть в течении часа после пробуждения. При высоком кортизоле нельзя завтракать фруктами.
- Следите за высоким содержанием в пище белка, жира / масел.
- Ограничьте кофе и алкоголь.
Хватит жить в стрессе (фото: pexels.com)
- Нутрицевтическая поддержка⠀
- Омега-3,
- Витамин С, 1000 мг,
- Жирорастворимые антиоксиданты: витамин Е, дигидрокверцетин, астаксантин,
- Витамины В5, В3, В6,
- Цитрулина малат,
- Коэнзим,
- Янтарная кислота,
- Таурин,
- Селен,
- Хром,
- Фосфотидилсерин,
- Ашваганда,
- Мелатонин.
Внимание: перед применением добавок, проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог назвала бутерброд, который продляет молодость.