"Малінін на Путіна схожий": в мережі висміяли безглуздий кліп до ЧС-2018 (відео)

У кліпі користувачі виявили плагіат
Народний артист Росії та естрадний співак Олександр Малінін насмішив мережу безглуздим кліпом, в якому знявся спеціально до проведення ЧС-2018. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Трэшкультура" Facebook.
Так, на самих кадрах можна помітити Малініна з донькою, а його зйомками займався відомий німецький продюсер Ральф Зігель, засновник групи Dschinghis Khan. Він просто наклав поверх композиції "Moskau" новий текст і випустив його чотирма мовах. Російську озвучили Малінін з дітьми.
Це стало причиною бурхливої реакції користувачів, які повністю розкритикували відеокліп.
"Гірше придумати не можна було, і ще цей плагіат. А клоуни там ще виряджені навіщо?", - сказав юзер Світлана Лілею.
"Жесть. Треба було ще мелодію скопипастити. Нічого свого не придумали", - підкреслив користувач Алех Малишев.
"Хто з цих двох Малінін?", - поцікавився юзер Павло Сергійович.
"Сором. Розкажіть цьому старезного Кену і вокзальній Барбі, що 80-ті закінчилися ще в минулому столітті", - сказала користувач Лариса Личева.
"Досконалий, закінчений трешак! Малінін тут чистий Карлайл Каллен, глава сімейки вампірів, хто дивився "Сутінки". Ну і донька його Устинья, не сказати, щоб виглядала жвавіше", - підкреслила юзер Олена Рыковцева.
"А Малініна обрали, тому що на Путіна схожий?" – підкреслила користувач Ольга Орлова.
"А пірати тут причому? І що це за місяць на лобі? Що за фігня", - сказала юзер Ольга Карпушина.
"Дивно – як можна себе так знеславити, обгадити так вишукано. Ні один троль так не придумає", - підкреслив користувач Андрій Матвєєв.
"Блін, так і до імпотенції недалеко", - сказав юзер Роман Лавров.
Фото: скріншот коментарів (facebook.com/trashkultura)
До речі, представників влади Польщі не буде на церемонії відкриття футбольного Чемпіонату світу з футболу в Росії, який розпочнеться 14 червня. Про це повідомив посол Польщі в Росії Влодзімєж Марціняк.
За його словами, це пов'язано з незгодою Польщі щодо зовнішньої та внутрішньої політикою Кремля. Крім того він нагадав, що Країни Європейського союзу, в тому числі і Польща, ввели санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму, війною на Донбасі, підтримкою диктатур і сепаратизму і втручання у внутрішні справи інших держав.
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