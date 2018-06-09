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"Малінін на Путіна схожий": в мережі висміяли безглуздий кліп до ЧС-2018 (відео)

STYLERLIFE        09.06.2018 - 09:16
Фото: Олександр Малінін (facebook.com/trashkultura)
Фото: Олександр Малінін (facebook.com/trashkultura)

У кліпі користувачі виявили плагіат

Народний артист Росії та естрадний співак Олександр Малінін насмішив мережу безглуздим кліпом, в якому знявся спеціально до проведення ЧС-2018. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Трэшкультура" Facebook.

Так, на самих кадрах можна помітити Малініна з донькою, а його зйомками займався відомий німецький продюсер Ральф Зігель, засновник групи Dschinghis Khan. Він просто наклав поверх композиції "Moskau" новий текст і випустив його чотирма мовах. Російську озвучили Малінін з дітьми.

Це стало причиною бурхливої реакції користувачів, які повністю розкритикували відеокліп.

"Гірше придумати не можна було, і ще цей плагіат. А клоуни там ще виряджені навіщо?", - сказав юзер Світлана Лілею.

"Жесть. Треба було ще мелодію скопипастити. Нічого свого не придумали", - підкреслив користувач Алех Малишев.

"Хто з цих двох Малінін?", - поцікавився юзер Павло Сергійович.

"Сором. Розкажіть цьому старезного Кену і вокзальній Барбі, що 80-ті закінчилися ще в минулому столітті", - сказала користувач Лариса Личева.

"Досконалий, закінчений трешак! Малінін тут чистий Карлайл Каллен, глава сімейки вампірів, хто дивився "Сутінки". Ну і донька його Устинья, не сказати, щоб виглядала жвавіше", - підкреслила юзер Олена Рыковцева.

"А Малініна обрали, тому що на Путіна схожий?" – підкреслила користувач Ольга Орлова.
"А пірати тут причому? І що це за місяць на лобі? Що за фігня", - сказала юзер Ольга Карпушина.
"Дивно – як можна себе так знеславити, обгадити так вишукано. Ні один троль так не придумає", - підкреслив користувач Андрій Матвєєв.
"Блін, так і до імпотенції недалеко", - сказав юзер Роман Лавров.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/trashkultura)

До речі, представників влади Польщі не буде на церемонії відкриття футбольного Чемпіонату світу з футболу в Росії, який розпочнеться 14 червня. Про це повідомив посол Польщі в Росії Влодзімєж Марціняк.

За його словами, це пов'язано з незгодою Польщі щодо зовнішньої та внутрішньої політикою Кремля. Крім того він нагадав, що Країни Європейського союзу, в тому числі і Польща, ввели санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму, війною на Донбасі, підтримкою диктатур і сепаратизму і втручання у внутрішні справи інших держав.

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Теги: Россия, футбол, чм 2018
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