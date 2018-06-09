"Малинин на Путина похож": в сети высмеяли нелепый клип к ЧМ-2018 (видео)

В клипе пользователи обнаружили плагиат

Народный артист России и эстрадный певец Александр Малинин насмешил сеть нелепым клипом, в котором снялся специально к проведению ЧМ-2018. Соответствующее видео появилось на странице "Трэшкультура" в Facebook.

Так, на самих кадрах можно заметить Малинина с дочкой, а его съемками занимался известный немецкий продюсер Ральф Зигель, основатель группы Dschinghis Khan. Он просто наложил поверх композиции "Moskau" новый текст и выпустил его на четырех языках. Русский озвучили Малинин с детьми.

Это стало причиной бурной реакции пользователей, которые полностью раскритиковали видеоклип.

"Хуже придумать было нельзя, и еще этот плагиат. А клоуны там еще ряженные зачем?", - сказал юзер Светлана Лилей.

"Жесть. Надо было еще мелодию скопипастить. Ничего своего не придумали", - подчеркнул пользователь Алех Малышев.

"Кто из этих двоих Малинин?", - поинтересовался юзер Павел Сергеевич.

"Стыдоба. Расскажите этому престарелому Кену и вокзальной Барби, что 80-е закончились еще в прошлом веке", - сказала пользователь Лариса Личева.

"Совершенный, законченный трэшак! Малинин тут чистый Карлайл Каллен, глава семейки вампиров, кто смотрел "Сумерки". Ну и дочка его Устинья, не сказать, чтоб выглядела живее", - подчеркнула юзер Елена Рыковцева.

"А Малинина выбрали, потому что на Путина похож?" – подчеркнула пользователь Ольга Орлова.

"А пираты здесь причем? И что это за луна во лбу? Что за фигня", - сказала юзер Ольга Карпушина.

"Удивительно – как можно себя так опозорить, обгадить так изысканно. Ни один тролль так не придумает", - подчеркнул пользователь Андрей Матвеев.

"Блин, так и до импотенции недалеко", - сказал юзер Роман Лавров.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/trashkultura)

Кстати, представителей власти Польши не будет на церемонии открытия футбольного Чемпионата мира по футболу в России, который начнется 14 июня. Об этом сообщил посол Польши в России Влодзимеж Марциняк.

По его словам, это связано с несогласием Польши с внешней и внутренней политикой Кремля. Кроме того он напомнил, что Страны Европейского союза, в том числе и Польша, ввели против России санкции в связи с аннексией Крыма, войной на Донбассе, поддержкой диктатур и сепаратизма и вмешательство во внутренние дела других государств.

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