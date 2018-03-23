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"Ідол рухнув": нардеп БПП прокоментував голодування Савченко

STYLERLIFE        23.03.2018 - 15:47
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

За його словами, кожен повинен нести відповідальність за свої дії

Народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко прокоментував дії Надії Савченко, яка оголосила голодування в знак протесту проти звинувачень в свою адресу. Про це він розповів у коментарі виданню "Обозреватель".

Олексій вважає, що нардеп фактично продемонструвала непослідовність своєї позиції.

"Савченко сама заявляла про те, що не повинно бути депутатської недоторканності, що до всіх має бути однакове ставлення", - заявив Гончаренко.

За його словами, кожен повинен нести відповідальність за свої дії.

"Не треба було вчиняти злочин. Будь-яка людина, який завозив такі партії зброї, який би говорив і планував те, що говорила і планувала Савченко, ніс би відповідальність. Чому вона не повинна нести відповідальність?" - заявив він, коментуючи голодування Савченко.

"А взагалі це дуже сумна історія, нічого хорошого в цьому немає. Це не викликає ніяких емоцій, крім негативних. Черговий ідол, якого ми будували, впав", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, що Надія Савченко в залі Шевченківського районного суду в Києві заявила, що з сьогоднішнього дня, 23 березня, виходить на голодування. Так, виступаючи в суді, Савченко заявила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованим.

Як Савченко позбавили недоторканості та затримали (відео: РБК-Україна)

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Теги: Надежда Савченко, Савченко
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