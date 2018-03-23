"Ідол рухнув": нардеп БПП прокоментував голодування Савченко

За його словами, кожен повинен нести відповідальність за свої дії

Народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко прокоментував дії Надії Савченко, яка оголосила голодування в знак протесту проти звинувачень в свою адресу. Про це він розповів у коментарі виданню "Обозреватель".

Олексій вважає, що нардеп фактично продемонструвала непослідовність своєї позиції.

"Савченко сама заявляла про те, що не повинно бути депутатської недоторканності, що до всіх має бути однакове ставлення", - заявив Гончаренко.

За його словами, кожен повинен нести відповідальність за свої дії.

"Не треба було вчиняти злочин. Будь-яка людина, який завозив такі партії зброї, який би говорив і планував те, що говорила і планувала Савченко, ніс би відповідальність. Чому вона не повинна нести відповідальність?" - заявив він, коментуючи голодування Савченко.

"А взагалі це дуже сумна історія, нічого хорошого в цьому немає. Це не викликає ніяких емоцій, крім негативних. Черговий ідол, якого ми будували, впав", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, що Надія Савченко в залі Шевченківського районного суду в Києві заявила, що з сьогоднішнього дня, 23 березня, виходить на голодування. Так, виступаючи в суді, Савченко заявила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованим.

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