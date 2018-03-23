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"Идол рухнул": нардеп БПП прокомментировал голодовку Савченко

STYLERLIFE        23.03.2018 - 15:47
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

По его словам, каждый должен нести ответственность за свои действия

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко прокомментировал действия Надежды Савченко, которая объявила голодовку в знак протеста против обвинений в свой адрес. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Обозреватель".

Алексей считает, что нардеп фактически продемонстрировала непоследовательность своей позиции.

"Савченко сама заявляла о том, что не должно быть депутатской неприкосновенности, что ко всем должно быть одинаковое отношение", - заявил Гончаренко.

По его словам, каждый должен нести ответственность за свои действия.

"Не надо было совершать преступление. Любой человек, который бы завозил такие партии оружия, который бы говорил и планировал то, что говорила и планировала Савченко, нес бы ответственность. Почему она не должна нести ответственность?" - заявил он, комментируя голодовку Савченко.

"А вообще это очень грустная история, ничего хорошего в этом нет. Это не вызывает никаких эмоций, кроме отрицательных. Очередной идол, которого мы строили, рухнул", - добавил Гончаренко.

Напомним, что Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда в Киеве заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Так, выступая в суде, Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.

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Теги: Надежда Савченко, Савченко
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