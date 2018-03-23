"Идол рухнул": нардеп БПП прокомментировал голодовку Савченко

По его словам, каждый должен нести ответственность за свои действия

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко прокомментировал действия Надежды Савченко, которая объявила голодовку в знак протеста против обвинений в свой адрес. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Обозреватель".

Алексей считает, что нардеп фактически продемонстрировала непоследовательность своей позиции.

"Савченко сама заявляла о том, что не должно быть депутатской неприкосновенности, что ко всем должно быть одинаковое отношение", - заявил Гончаренко.

По его словам, каждый должен нести ответственность за свои действия.

"Не надо было совершать преступление. Любой человек, который бы завозил такие партии оружия, который бы говорил и планировал то, что говорила и планировала Савченко, нес бы ответственность. Почему она не должна нести ответственность?" - заявил он, комментируя голодовку Савченко.

"А вообще это очень грустная история, ничего хорошего в этом нет. Это не вызывает никаких эмоций, кроме отрицательных. Очередной идол, которого мы строили, рухнул", - добавил Гончаренко.

Напомним, что Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда в Киеве заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Так, выступая в суде, Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.

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