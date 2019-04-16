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"Голковий маньяк" тероризує українських жінок: що відомо

STYLERЖиття    16.04.2019 - 13:57
"Голковий маньяк" тероризує українських жінок: що відомо
Голковий маньяк нападає на жінок у Вінниці (коллаж РБК-Україна)

"Голкового маньяка" розшукують правоохоронці

"Голковий маньяк" нападає на мешканок Вінниці. Чоловік раптово підбігає до жінки ззаду і штрикає гострим предметом. За останній час будо зафіксовано вже чотири напади, повідомляє ТСН.

Правоохоронці поки що не знають, хто це робить і навіщо. До поліції звернулися чотири потерпілі.

Прикмети нападника: чорна куртка з капюшоном, рюкзак сірого кольору.

Жертв нападника направили до центру СНІДу, щоб перевірити, чи не інфікував їх смертельно небезпечною хворобою. Хоч ймовірність зараження у такий спосіб дуже низька - всього 1%, перевірятися треба обов'язково. Причому треба здати аналізи на три маркери: гепатиту А, гепатиту B і ВІЛ-інфікування.

&quot;Голковий маньяк&quot; тероризує українських жінок: що відомо

Голковий маньяк нападає на жінок у Вінниці (скрін: facebook.com)

Після сдачі аналізів жінкам призначили антиретровірусну терапію, яка у випадку зараження ВІЛ, не дасть вірусу поширитися. Однак при зараженні гепатитом вона не подіє.

Чи інфікувалися жінки буде остаточно відомо тільки з часом. Всі первинні аналізи у жінок негативні, однак їх треба буде повторити через три, шість місяців і через рік. Постраждалі розповідають, що бояться виходити з дому.

Голковий маньяк нападає на жінок у Вінниці (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали про те, що 45-річному маньяку, який зґвалтував дівчину-провізора в аптеці в Харкові загрожує до 15 років в'язниці.

Як повідомлялося раніше, у Сумах 16-річний хлопець напав на 23-річну дівчину, після чого побив і зґвалтував жертву. Підозрюваного знайшли лише під ранок.

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