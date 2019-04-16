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"Игольный маньяк" терроризирует украинских женщин: что известно

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 13:57
"Игольный маньяк" терроризирует украинских женщин: что известно
Игольный маньяк нападает на женщин в Виннице (коллаж РБК-Украина)

"Игольного маньяка" разыскивают правоохранители

"Игольный маньяк" нападает на жительниц Винницы. Мужчина внезапно подбегает к женщине сзади и колет острым предметом. За последнее время было зафиксировано уже четыре нападения, сообщает ТСН.

Правоохранители пока что не знают, кто это делает и зачем. В полицию обратились четыре потерпевшие.

Приметы нападавшего: черная куртка с капюшоном, рюкзак серого цвета.

Жертв нападавшего направили в центр СПИДа, чтобы проверить, не заразили ли их смертельно опасной болезнью. Хотя вероятность заражения таким способом очень низкая - всего 1%, проверяться надо обязательно. Причем надо сдать анализы на три маркера: гепатита А, гепатита B и ВИЧ-инфицирования.

&quot;Игольный маньяк&quot; терроризирует украинских женщин: что известно

Игольный маньяк нападает на женщин в Виннице (скрин: facebook.com)

После сдачи анализов женщинам назначили антиретровирусную терапию, которая в случае заражения ВИЧ, не даст вирусу распространиться. Однако при заражении гепатитом она не подействует.

Инфицировались ли женщины будет окончательно известно только со временем. Все первичные анализы у женщин отрицательные, однако их надо будет повторить через три, шесть месяцев и через год. Пострадавшие рассказывают, что боятся выходить из дома.

Игольный маньяк нападает на женщин в Виннице (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали о том, что 45-летнему маньяку, который изнасиловал девушку-провизора в аптеке в Харькове грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в Сумах 16-летний парень напал на 23-летнюю девушку, после чего избил и изнасиловал жертву. Подозреваемого нашли только под утро.

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