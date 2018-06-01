Гра-симуляція розстрілів у школі шокувала громадськість

У грі стрілець відкриває вогонь по дітям в школі, які намагаються втекти

У США гра-симуляція розстрілу в школі Active Shooter обурила батьків школярів, загиблих при розстрілах в навчальних закладах. Про це американські ЗМІ.

У грі герой може відстежувати, скільки він застрелив поліцейських або цивільних осіб. На відеопрев'ю також видно, як стрілець відкриває вогонь по дітям в школі, які намагаються втекти.

З'явившийся в мережі відеоролик, в якому показано уривки з ігрового процесу, викликав обурення батьків і громадських діячів.

Скріншот поста (twitter.com/rpetty)

"За останні місяці, відтоді, як моя дочка стала жертвою стрілянини в школі, і зараз, в реальному житті, вона мертва, я бачив і чув багато жахливого. Ця гра, мабуть, найгірше", — написав у Twitter батько однієї дитини загиблого під час стрілянини у школі в штаті Флорида.

Скріншот поста (twitter.com/fred_guttenberg)

Крім того, в мережі була розміщена петиція, автори якої закликають видалити гру. Незабаром стало відомо, що гру-симуляцію розстрілу в школі під назвою Active shooter видалили з сервісу Steam.

Раніше повідомлялося, що в США сталася стрілянина в середній школі у місті Індіанаполіс (штат Індіана), в результаті стрілянини постраждали дві людини.

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