Игра-симуляция расстрелов в школе шокировала общественность

В игре стрелок открывает огонь по детям в школе, которые пытаются убежать

В США игра-симуляция расстрела в школе Active Shooter возмутила родителей школьников, погибших при расстрелах в учебных заведениях. Об этом американские СМИ.

В игре герой может отслеживать, сколько он застрелил полицейских или гражданских лиц. На видеопревью также видно, как стрелок открывает огонь по детям в школе, которые пытаются убежать.

Появившийся в сети видеоролик, в котором показаны отрывки из игрового процесса, вызвал возмущение родителей и общественников.

Скриншот поста (twitter.com/rpetty)

"За последние месяцы, с тех пор, как моя дочь стала жертвой стрельбы в школе, и сейчас, в реальной жизни, она мертва, я видел и слышал много ужасающего. Эта видеоигра, должно быть, худшее", — написал в Twitter отец одной погибшего ребенка во время стрельбы в средней школе в штате Флорида.

Скриншот поста (twitter.com/fred_guttenberg)

Кроме того, в сети была размещена петиция, авторы которой призывают удалить игру. Вскоре стало известно, что игру-симуляцию расстрела в школе под названием Active shooter удалили с сервиса Steam.

Ранее сообщалось, что в США произошла стрельба в средней школе в городе Индианаполис (штат Индиана), в результате стрельбы пострадали два человека.

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