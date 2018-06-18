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Ігроманію тепер офіційно визнали захворюванням

STYLERLIFE        18.06.2018 - 23:00

Ігрову залежність офіційно внесли у список хвороб

Ігроманію тепер офіційно включили в перелік хвороб (Міжнародна класифікація хвороб). Всесвітня організація охорони здоров'я додала нові хвороби, в тому числі і ігрову залежність. Про це передає "Сегодня".

На думку ВООЗ, діагностувати таку залежність необхідно в тому випадку, якщо пацієнти не менше року охоплені патологічним потягом.

Сам документ розроблявся більше 10 років і зараз вперше був повністю оприлюднений на сайті ВООЗ.

Медики вирішили, що під хворобою "ігрова залежність" розуміється модель поведінки, при якій пацієнт віддає перевагу відеоігор перед будь-якими іншими інтересами та повсякденними справами. Діагноз встановлюється для випадків, коли залежність від відеоігор стає причиною порушень в особистій, сімейній, соціальній та інших сферах життя.

Всього в новому списку ВООЗ більше 55ти тисяч різних захворювань.

МКБ – основний класифікатор захворювань, який використовується для визначення тенденцій і статистики поширеності різних хвороб і розладів в загальносвітовому масштабі.

Раніше повідомлялося, що американські вчені розповіли про просту дієту, яка допоможе скинути зайві кілограми.

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Теги: Заболевание, игровые автоматы, зависимость
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