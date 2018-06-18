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Элементарный способ: ученые рассказали, как можно быстро похудеть

STYLERКрасота и Здоровье        18.06.2018 - 21:45

Для диеты нужно всего два ингредиента

Американские ученые рассказали о простой диете, которая поможет сбросить лишние килограммы. Об этом пишет российское издание Дни.ру.

Ученые из Колумбийского университета провели эксперимент и выяснили, как можно быстро похудеть и при этом снизить тягу к сладкой и жирной пище.  

Исследователи сообщили, что для этого необходимо ввести в свой ежедневный рацион два ингредиента. Первый – это пряности, а второй – это имбирь.

Добровольцев, которые участвовали в эксперименте, они поделили на две группы. Первую кормили едой, которая была сильно приправлена перцем чили, а вторую – поили чаем с имбирем.

Люди, которые употребляли острую пищу отметили, что у них уменьшилась тяга к соленым, жирным и сладким продуктам. А те, кто регулярно пили чай с имбирем, сообщили, что они быстрее насыщались и при этом употребляли меньше калорий, чем обычно.

Ученые объяснили, что в этих продуктах содержится много активных компонентов капсацина и имперингола, которые в избыточном количестве вызывают жар в организме человека, тем самым провоцируя увеличение кровотока и активное потоотделение. В результате обмен веществ активизируется и сгорает больше жировой ткани.

Однако, с имбирем нужно быть аккуратными, так как он противопоказан людям с гастритом, язвой или камнями в желчном пузыре.

Кроме того, этот корень уменьшает свертываемость крови и его нельзя употреблять одновременно с некоторыми лекарственными препаратами типа аспирина.

Кстати, эксперты рассказали о правильном завтраке.

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Теги: еда, здоровье, диета, здоровая еда
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