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Елементарний спосіб: вчені розповіли, як можна швидко схуднути

STYLERКраса і здоров'я        18.06.2018 - 21:45

Для дієти потрібно всього два інгредієнти

Американські вчені розповіли про просту дієту, яка допоможе скинути зайві кілограми. Про це пише російське видання Дні.ру.

Вчені з Колумбійського університету провели експеримент і з'ясували, як можна швидко схуднути і при цьому знизити тягу до солодкої та жирної їжі.

Дослідники повідомили, що для цього необхідно ввести в свій щоденний раціон два інгредієнти. Перший – це прянощі, а другий – це імбир.

Добровольців, які брали участь в експерименті, вони поділили на дві групи. Першу годували їжею, яка була сильно приправлена перцем чилі, а другу – поїли чаєм з імбиром.

Люди, які вживали гостру їжу відзначили, що у них зменшилася тяга до солоних, жирних і солодких продуктів. А ті, хто регулярно пили чай з імбиром, повідомили, що вони швидше насичувалися і при цьому вживали менше калорій, ніж зазвичай.

Вчені пояснили, що в цих продуктах міститься багато активних компонентів капсацина і имперингола, які в надмірній кількості викликають жар в організмі людини, тим самим провокуючи збільшення кровотоку і активне потовиділення. В результаті обмін речовин активізується і згорає більше жирової тканини.

Однак, з імбиром потрібно бути акуратними, так як він протипоказаний людям з гастритом, виразкою або каменями в жовчному міхурі.

Крім того, цей корінь зменшує згортання крові і його не можна вживати одночасно з деякими лікарськими препаратами типу аспірину.

До речі, експерти розповіли про правильний сніданок.

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Теги: еда, здоров'я, диета, здоровая еда
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