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Імпортозаміщення по-російськи: в РФ випустили миючий засіб для підлоги і голови

У Росії зганьбилися з миючим засобом "7 в 1" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії після західних санкцій і виходу з країни іноземних компаній заміщають імпортні товари по-своєму.

Так, у мережі показали "косметичний" засіб, який розрахований для миття підлог, відлякування комах. Також їм рекомендують мити тіло і голову.

Імпортозаміщення по-російськи

Росіянам пропонують засіб під назвою "Дачний". Його позиціонують як "7 в 1". На упаковці сказано, що це крем мило, гель для душу, шампунь, миття посуду і підлоги, прання ганчірок і відлякування комах!

Виробники запевняють, що "відмиє все". Також в чудо-засіб входить ефірне масло м'яти. Судячи з усього, воно надає такий універсальний ефект.

Дивіться на відео демонстрацію дивного товару для росіян.

А в цей час у Києві запустили новий модернізований електропоїзд.

Також читайте, Як Росії зганьбилися з фейком про терориста з Луцька.

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Російська Федерація