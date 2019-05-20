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Інавгурація Зеленського: мережа "вибухнула" фотожабами

STYLERЖиття    20.05.2019 - 22:06
Інавгурація Зеленського: мережа "вибухнула" фотожабами
Фото: колаж РБК-Україна

Інавгурація Зеленського надихнула інтернет-жартівників

Володимир Зеленський на інавгурації 20 травня вступив на посаду президента України та того ж дня розпустив Верховну Раду, зробив ряд гучних політичних заяв, посперечався з Олегом Ляшком через мовне питання. У мережі показали кілька забавних моментів з новим главою держави на сьогоднішній церемонії, а там часом продовжує зростати кількість фотожаб і мемів.

Жартівники зображують деякі епізоди заходу та його головних учасників на свій манер, переосмислюють їх та активно діляться в інтернеті. Видання Beztabu.net зібрало кілька таких "шедеврів" в хронологічному порядку.

Прибуття Зеленського "при повному параді" до парламенту на інавгурацію за президентською булавою булавою автор фотожаби зобразив, як епізод фентезійного фільму.

Інавгурація Зеленського: мережа &quot;вибухнула&quot; фотожабами

Фото: у мережі з'явилися фотожаби про інавгурацію Зеленського (facebook.com/novina4 / beztabu.net)

Народні депутати "з трепетом" слухали промову нового глави держави, в якій, зокрема, йшлося про розпуск парламенту нинішнього скликання.

Інавгурація Зеленського: мережа &quot;вибухнула&quot; фотожабами

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

Зазначимо, що мотиви мега популяної кіносаги "Гра престолів" присутні в добрій половині таких мемів. Наприклад, президентське крісло викликало алюзії із залізним троном.

Інавгурація Зеленського: мережа &quot;вибухнула&quot; фотожабами

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

А ось так користувачі мережі і фанати серіалу побачили розпуск Ради, перефразувавши дану заяву із наказом драконові - "Дракарис!"

Інавгурація Зеленського: мережа &quot;вибухнула&quot; фотожабами

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

Додамо також, що після інавгурації члену партії БПП стало погано і його забрала швидка. У мережі це зобразили так:

Інавгурація Зеленського: мережа &quot;вибухнула&quot; фотожабами

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

На інавгурацію Зеленського прибули п'ять президентів - Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини. Також були всі колишні глави Української держави, крім Віктора Януковича, позбавленого звання президента. Автор фотожаби, очевидно, вирішив нагадати про деякі досягнення екс-президентів та показав своє особисте бачення.

Інавгурація Зеленського: мережа &quot;вибухнула&quot; фотожабами

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

Вже колишній глава держави Петро Порошенко на цьому меме радіє, що можна "піти на пенсію"...

Інавгурація Зеленського: мережа &quot;вибухнула&quot; фотожабами

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

...Проте політичну діяльність він продовжить, пішовши в опозицію до Зеленського.

Інавгурація Зеленського: мережа &quot;вибухнула&quot; фотожабами

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

За інавгурацією Зеленського стежила величезна кількість українців - в основному по ТБ або в інтернеті (все таки ранок робочого дня). Багато хто, як проілюстровано в даній фотожабі, "не може повірити у таке щастя".

Інавгурація Зеленського: мережа &quot;вибухнула&quot; фотожабами

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський у день інавгурації по дорозі в Адміністрацію президента вручив букет квітів жінці-патрульної, а біля будівлі Верховної Ради поцілував у щоку Міку Фаталова і Юрія Ткача, а Євгена Кошового чмокнув у лисину, для чого йому довелося підстрибнути.

Також ми писали про те, що ряд ряд гучних заяв Володимира Зеленського, розпуск парламенту, перепалка з Олегом Ляшком через мовне питання буквально "підірвали" мережа.

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