Инаугурация Зеленского: сеть "взорвалась" фотожабами

Фото: коллаж РБК-Украина

Инаугурация Зеленского вдохновила интернет-шутников

Владимир Зеленский на инаугурации 20 мая вступил в должность президента Украины и в тот же день распустил Верховную Раду, сделал ряд громких политических заявлений, поспорил с Олегом Ляшко из-за языкового вопроса. В сети показали несколько забавных моментов с новым главой государства на сегодняшней церемонии, а там временем продолжает расти количество фотожаб и мемов.

Шутники изображают некоторые эпизоды мероприятия и его главных участников на свой манер, переосмысливают их и активно делятся в интернете. Издание Beztabu.net собрало несколько таких "шедевров" в хронологическом порядке.

Прибытие Зеленского "при полном параде" в парламент на инаугурацию за президентской булавой булавой автор фотожабы изобразил, как эпизод фэнтезийного фильма.

Фото: в сети появились фотожабы про инаугурацию Зеленского (facebook.com/novina4 / beztabu.net)

Народные депутаты "с трепетом" слушали речь нового главы государства, в котором, в частности, говорилось о роспуске парламента нынешнего созыва.

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

Отметим, что мотивы мега популарной киносаги "Игра престолов" присутствуют в доброй половине таких мемов. Например, президентское кресло вызвало аллюзии с железным троном.

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

А вот так пользователи сети и фанаты сериала увидели роспуск Рады, перефразировав данное заявление с приказом дракону - "Дракарис!"

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

Добавим также, что после инаугурации члену партии БПП стало плохо и его забрала скорая. В сети это изобразили так:

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

На инаугурацию Зеленского прибыли пять президентов - Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Также были все бывшие главы Украинского государства, кроме Виктора Януковича, лишенного звания президента. Автор фотожабы, очевидно, решил напомнить о некоторых достижениях экс-президентов и показал свое личное видение.

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

Уже бывший глава государства Петр Порошенко на этом меме радуется, что можно "выйти на пенсию"...

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

...Однако политическую деятельность он продолжит, уйдя в оппозицию к Зеленскому.

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

За инаугурацией Зеленского следило огромное количество украинцев - в основном по ТВ или в интернете (все таки утро рабочего дня). Многие, как проиллюстрировано в данной фотожабе, "не могут поверить в такое счастье".

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский в день инаугурации по дороге в Администрацию президента вручил букет цветов женщине-патрульной, а возле здания Верховной Рады поцеловал в щеку Мику Фаталова и Юрия Ткача, а Евгения Кошевого чмокнул в лысину, для чего ему пришлось подпрыгнуть.

Также мы писали о том, что ряд ряд громких заявлений Владимира Зеленского, роспуск парламента, перепалка с Олегом Ляшко из-за языкового вопроса буквально "взорвали" сеть.