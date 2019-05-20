ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Инаугурация Зеленского: сеть "взорвалась" фотожабами

STYLERЖизнь    20.05.2019 - 22:06
Инаугурация Зеленского: сеть "взорвалась" фотожабами
Фото: коллаж РБК-Украина

Инаугурация Зеленского вдохновила интернет-шутников

Владимир Зеленский на инаугурации 20 мая вступил в должность президента Украины и в тот же день распустил Верховную Раду, сделал ряд громких политических заявлений, поспорил с Олегом Ляшко из-за языкового вопроса. В сети показали несколько забавных моментов с новым главой государства на сегодняшней церемонии, а там временем продолжает расти количество фотожаб и мемов.

Шутники изображают некоторые эпизоды мероприятия и его главных участников на свой манер, переосмысливают их и активно делятся в интернете. Издание Beztabu.net собрало несколько таких "шедевров" в хронологическом порядке. 

Прибытие Зеленского "при полном параде" в парламент на инаугурацию за президентской булавой булавой автор фотожабы изобразил, как эпизод фэнтезийного фильма.

Инаугурация Зеленского: сеть &quot;взорвалась&quot; фотожабами

Фото: в сети появились фотожабы про инаугурацию Зеленского (facebook.com/novina4 / beztabu.net)

Народные депутаты "с трепетом" слушали речь нового главы государства, в котором, в частности, говорилось о роспуске парламента нынешнего созыва. 

Инаугурация Зеленского: сеть &quot;взорвалась&quot; фотожабами

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

Отметим, что мотивы мега популарной киносаги "Игра престолов" присутствуют в доброй половине таких мемов. Например, президентское кресло вызвало аллюзии с железным троном.

Инаугурация Зеленского: сеть &quot;взорвалась&quot; фотожабами

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

А вот так пользователи сети и фанаты сериала увидели роспуск Рады, перефразировав данное заявление с приказом дракону - "Дракарис!"  

Инаугурация Зеленского: сеть &quot;взорвалась&quot; фотожабами

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

Добавим также, что после инаугурации члену партии БПП стало плохо и его забрала скорая. В сети это изобразили так:

Инаугурация Зеленского: сеть &quot;взорвалась&quot; фотожабами

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

На инаугурацию Зеленского прибыли пять президентов - Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Также были все бывшие главы Украинского государства, кроме Виктора Януковича, лишенного звания президента. Автор фотожабы, очевидно, решил напомнить о некоторых достижениях экс-президентов и показал свое личное видение.

Инаугурация Зеленского: сеть &quot;взорвалась&quot; фотожабами

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

Уже бывший глава государства Петр Порошенко на этом меме радуется, что можно "выйти на пенсию"...

Инаугурация Зеленского: сеть &quot;взорвалась&quot; фотожабами

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

...Однако политическую деятельность он продолжит, уйдя в оппозицию к Зеленскому.

Инаугурация Зеленского: сеть &quot;взорвалась&quot; фотожабами

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

За инаугурацией Зеленского следило огромное количество украинцев - в основном по ТВ или в интернете (все таки утро рабочего дня). Многие, как проиллюстрировано в данной фотожабе, "не могут поверить в такое счастье".

Инаугурация Зеленского: сеть &quot;взорвалась&quot; фотожабами

Фотожабы про инаугурацию Зеленского

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский в день инаугурации по дороге в Администрацию президента вручил букет цветов женщине-патрульной, а возле здания Верховной Рады поцеловал в щеку Мику Фаталова и Юрия Ткача, а Евгения Кошевого чмокнул в лысину, для чего ему пришлось подпрыгнуть.

Также мы писали о том, что ряд ряд громких заявлений Владимира Зеленского, роспуск парламента, перепалка с Олегом Ляшко из-за языкового вопроса буквально "взорвали" сеть.

Шили 184 часа: всплыл интересный факт про инаугурационный наряд Елены Зеленской Первый день Зеленского: как прошла инаугурация шестого президента Украины
Новости Украины Владимир Зеленскийсоцсетьинаугурация
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь