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Інфекціоністка попередила українців про нові "сюрпризи" коронавірусу

Неділя 27 грудня 2020 09:32
Інфекціоністка попередила українців про нові "сюрпризи" коронавірусу
Голубовська прокоментувала терміни отримання вакцини від коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анжеліка Галушко

Поява і поширення COVID-19 ще недостатньо досліджені. Втім коронавіруси здатні швидко мутувати та ставати небезпечнішими. Тому у процесі боротьби з інфекцією на людей чекає ще "багато сюрпризів".

Як заявила відома інфекціоністка Ольга Голубовська в ефірі телеканалу NewsOne, у разі інфікування будь-якою коронавірусну інфекцію організм людини не стійкий. І, зараз за її словами, поки невідомо, як довго будуть зберігатися антитіла після вакцинації від коронавірусу.

"Все одно будуть враховані побічні реакції, сюрпризи можуть бути різні", – сказала Голубовська.

Крім того, на запитання щодо термінів отримання Україною вакцини від коронавірусу, інфекціоністка висловила думку, що держава перебуває в аналогічній ситуації з країнами Африки на південь від Сахари.

"Перш за все мені відомо то, що відомо, напевно, переважній більшості українців. Ніхто з нас і не збирався робити цивілізовану європейську країну. Тому виходити треба з цього. Ми природно як країни Африки на південь від Сахари будемо в такому самому становищі, поки не поміняється політика держави", – зауважила Голубовська.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, кому варто побоюватися повторного зараження коронавірусом.

Також ми раніше перелічували, яких правил треба дотримуватися, щоб не заразитися COVID-19.

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