Іноземці зарізали і смажили козу посеред львівського парку: українці заступаються за "злочинців" (фото)
У Львові в парку "Знесіння" четверо іноземців вбили козу. Чоловіки намагались приготувати її на вогні, однак їх затримали.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Так, подія сталася сьогодні, 18 серпня.
Очевидці викликали патрульних у міський парк "Знесіння", що біля цвинтаря. Зокрема повідомили, що іноземці хочуть зарізати козу і повели її у хащі. Як розповів заявник, у чоловіків в руках були ножі.
По прибуттю на місце, патрульні негайно обстежили прилеглу територію і виявили 4 іноземців, які на відкритому вогні смажили козу.
Згодом на місце події прибула слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції.
Окрім того, іноземцям віком: 24, 26, 30 та 34 роки, загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) ККУ. Або, як доповнили в поліції за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) КУпАП.
За словами чоловіків, козу вони купили у селі біля Львова для власного споживання. Обставини з'ясовують слідчі.
У Львові іноземці в парку зарізали козу (фото: facebook.com/lvivpolice)
У коментарях користувачі захищають іноземців та пишуть, що чоловіки нічого кримінального не зробили.
- Може то я не до кінця розумію цю ситуацію з етичної сторони, але яка різниця між тим, якби вони купили м‘ясо в супермаркеті й смажили його. Я пам’ятаю в дитинстві в селі різали свиню, робили свіжину, кров’янку і закрутки. Зараз по селах, упевнений, так само ріжуть худобу на м’ясо. У чому принципова різниця? Що це було на Знесінні, де не можна палити вогонь? Формальна юридична сторона зрозуміла. Але чому тоді забій домашніх тварин у селах або на фермах не кваліфікується кримінальним кодексом?;
- А в чому проблема? В день скільки тисяч корів, свиней і курей ріжуть по країні. Різниця в тому, що в парку, а не в стайні?;
- Дивні коментарі. З таким підходом скоро біля оперного в ваших дітей на очах почнуть тварин різати й ритуальні забої робити;
- А що вони зробили не так? Чи є свідчення, що вони над нею знущалися? В нас не заборонене вживання м'яса. Кожен раз як читаю про ваші "діяння" в мене жорстке бажання припинити платити податки;
- Патрульна поліція Львівської області перепрошую, а де правопорушення? Хіба у вогнищі в неналежному місці, але в дописі про це не йдеться;
- В мене лише питання до статті про "жорстоке поводження з тваринами" у цьому випадку. Що саме підпадає під це?.
Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті з вантажівки на дорогу висипалися дохлі кури.
Також у Києві кози гуляли посеред вулиці та дна вилізла на дах авто.