Іноземці зарізали і смажили козу посеред львівського парку: українці заступаються за "злочинців" (фото)

У Львові в парку "Знесіння" четверо іноземців вбили козу. Чоловіки намагались приготувати її на вогні, однак їх затримали.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Так, подія сталася сьогодні, 18 серпня.

Очевидці викликали патрульних у міський парк "Знесіння", що біля цвинтаря. Зокрема повідомили, що іноземці хочуть зарізати козу і повели її у хащі. Як розповів заявник, у чоловіків в руках були ножі.

По прибуттю на місце, патрульні негайно обстежили прилеглу територію і виявили 4 іноземців, які на відкритому вогні смажили козу.

Згодом на місце події прибула слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції.

Окрім того, іноземцям віком: 24, 26, 30 та 34 роки, загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) ККУ. Або, як доповнили в поліції за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) КУпАП.

За словами чоловіків, козу вони купили у селі біля Львова для власного споживання. Обставини з'ясовують слідчі.

У Львові іноземці в парку зарізали козу (фото: facebook.com/lvivpolice)

У коментарях користувачі захищають іноземців та пишуть, що чоловіки нічого кримінального не зробили.