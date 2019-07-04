Ірина Багалій просить Зеленського вжити заходів через наявність іноземного громадянства у Куницького (відео)

До президента України Володимира Зеленського, а також партії "Слуга народу" звернулася громадський діяч з Харкова, відомий лікар Ірина Багалій. Вона просить президента звернути увагу на ситуацію з наявністю іноземного громадянства у кандидата в депутати по 169 мажоритарному округу Олександра Куницького. Відеозапис звернення опублікований на сторінці Ірини Багалій у Facebook.

Ірина Багалій просить Зеленського вжити заходів через наявність іноземного громадянства у Куницького

"Мене звуть Ірина Багалій. Я - лікар-психіатр, кандидат медичних наук. Також я є громадською активісткою - координатором екологічної організації "Зелений фронт". Наша сім'я більше 100 років живе в Харкові. В центрі міста, в Київському районі, який зараз став відомим всій Україні як 169 виборчий округ. Скандально відомий він. З'ясувалося, що від партії "Слуга народу" балотується Олександр Куницький, у якого знайшовся ізраїльський паспорт. З яким він активно їздить в Росію. Я звертаюся до президента Зеленському і до штабу партії "Слуга народу" з проханням розібратися в цій ситуації. І з'ясувати, як так сталося, що за округом балотується людина з ізраїльським громадянством, якщо воно у нього дійсно є. Надати пояснення українському народу і прийняти якісь заходи. Я вважаю, що балотуватися в український парламент має право лише людина з українським громадянством. Тільки громадянин України буде захищати інтереси своїх виборців", - заявила Ірина Багалій.

Рід Багалій – шанований в Харкові. Ірина Багалій є правнучкою відомого історика, співзасновник і члена Української академії наук (з 1919 року) Дмитра Багалія. Академіку належить фундаментальна праця "Історія слобідської України". Сьогодні Ірина Багалій займає активну громадську позицію у питаннях збереження української ідентичності на Слобожанщині.

Вона не самотня у зверненні до президента Зеленського з приводу скандально відомого кандидата в депутати Куницького. Раніше з закликом розібратися в ситуації виступив громадський діяч, юрист Леонід Маслов. Він, як і солістка відомої групи KAZKA Олександра Зарицька, звернули увагу президента на те, що кандидат, який має паспорт іноземної держави, не має права представляти партію на виборах.

Нагадаємо, днями депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького у військовій формі армії Ізраїлю.

А журналісти знайшли в YouTube опублікований в 2014 році відеоролик, на якому сам Куницький підтверджує своє місцезнаходження в Ізраїлі, а також говорить співрозмовникові, що готується прийняти ізраїльську армійську присягу.

Олександр Куницький

У свою чергу, у Центральній виборчій комісії заявили, що отримали офіційні документи, що підтверджують факт перетину українського кордону Олександром Куницьким за паспортом іноземної держави.