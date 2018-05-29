"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)

Дівчинка була патріотом своєї країни

На Донбасі під час обстрілу селища Залізне Донецької області терористами "ДНР" була вбита 15-річна Дар'я Каземирова. Загибла була патріотом своєї країни. Про вбивство підлітка написав журналіст Юрій Бутусов у соцмережі Facebook.

"15-річна українка, учениця середньої школи № 7 Торецка (Донецька область) Дар'я Каземирова, загинула під обстрілом від російського снаряда... Мені здається, що навіть незважаючи на ріки крові, які щодня ллються на Донбасі, загибель цієї невинної душі може змусити ридати камені. В ці очі треба дивитися кожному - і тому, хто цей біль відчуває як свій, і тому, хто висловлює глибоку стурбованість або байдуже відвертається від жахів війни", - написав Бутусов.

Фото: Дар'я Каземирова (facebook.com/butusov.yuriy)

Фото: Дар'я Каземирова (facebook.com/Дарья_Каземирова)

"Варто почитати сторінку дівчини Facebook - це сторінка справжньої українки, двомовної, щирої і скромної, яка відкривала для себе світ, їздила в Карпати, дружила щиро зі своїми однокласниками, була серед подруг, дуже любила свою маму. Там трохи записів, зовсім небагато... Тому сюди на український Донбас прийшли "визволяти" українців путінські орди, і ось так вони "звільняють", вбиваючи..." – зазначив журналіст.

"Щирі співчуття близьким, як же їм зараз важко, щирі сльози, вибач, дитя... чи можна це колись пробачити? Я не зможу", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

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