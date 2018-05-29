"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)

Девочка была патриотом своей страны

На Донбассе во время обстрела поселка Железное Донецкой области террористами "ДНР" была убита 15-летняя Дарья Каземирова. Погибшая была патриотом своей страны. Об убийстве подростка написал журналист Юрий Бутусов в соцсети Facebook.

"15-летняя украинка, ученица средней школы № 7 Торецка (Донецкая область) Дарья Каземирова, погибла под обстрелом от российского снаряда... Мне кажется, что даже несмотря на реки крови, которые ежедневно льются на Донбассе, гибель этой невинной души может заставить рыдать камни. В эти глаза надо смотреть каждому - и тому, кто эту боль чувствует как свою, и тому, кто выражает глубокую обеспокоенность или безразлично отворачивается от ужасов войны", - написал Бутусов.

Фото: Дарья Каземирова (facebook.com/butusov.yuriy)

Фото: Дарья Каземирова (facebook.com/Дарья_Каземирова)

"Стоит почитать страницу девушки в Facebook - это страница настоящей украинки, двуязычной, искренней и скромной, которая открывала для себя мир, ездила в Карпаты, дружила искренне со своими одноклассниками, была среди подруг, очень любила свою маму. Там немного записей, совсем немного... Потому сюда на украинский Донбасс пришли "освобождать" украинцев путинские орды, и вот так они "освобождают", убивая..." – отметил журналист.

"Искренние соболезнования близким, как же им сейчас трудно, искренние слезы, извини, дитя... можно ли это когда-то простить? Я не смогу", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе взяли в плен украинского военного, который исчез 24 мая.

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