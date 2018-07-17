Не використовував навіть ласти: українець встановив новий національний рекорд з дайвінгу (відео)

Фото: Андрій Хветкевич (facebook.com/khvetkevich)

Дайвер занурився на глибину в 66 метрів

Український фрідайвер і інструктор Андрій Хветкевич встановив новий національний рекорд по фрідайвінгу. Про це повідомляється на сторінці Just Apnea в Facebook.

Драйвер здійснив занурення на глибину до 66 метрів, не використовуючи жодного додаткового спорядження для дайвінгу.

Фото: результати першого етапу (facebook.com/khvetkevich)

"Сьогодні мій брат встановив рекорд України з фрідайвінгу в дисципліні СNF. Найважча дисципліна, тому що і при спуску і при підйомі не використовується нічого, навіть ласти", - розповів Дмитро Хветкевич у своїй публікації на Facebook.

Officially National Record Holder for Ukraine #VB2018 Thank you, nic.ua for the sponsorship! The following people are inspired & helped me to achieve this record: Carlos Coste — my Mentor Coach and #Bonaire; Sergey Busargin — my first Freediving Instructor #Thailand; Shane Tierney — my Coach in #Bali; Alexey Molchanov — inspired and helped with the technic #Russia; Adam Stern — inspired and helped to connect with Freediving Family Worldwide #Australia; Adam Sellars — helped with the no-fins technic #Australia; Максим Шишкін — helped me with the logo and wetsuit design #Ukraine; Alexander Bubenchikov — inspired and challenged me #Ukraine. Опубліковано Андрієм Хветкевичем Вівторок, 17 липня 2018 р.

Відео: занурення Андрія Хветкевича (facebook.com/khvetkevich)

Рекордсмен Андрій Хветкевич опублікував на своїй сторінці відеозапис свого занурення і підйому. Це був перший етап змагань з дайвінгу, який пройшов 16 липня. Змагання проходять на Багамських островах.

Відзначимо, що другий етап змагань відбудеться сьогодні, 17 липня, о 19:00 за київським часом. Андрій буде робити FIM - занурення по тросу на затримці дихання.

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