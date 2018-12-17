Як уникнути поборів у школі: поради юриста

Колаж РБК-Україна

Батьки бояться, що до їхніх дітей будуть погано ставитися

Батьки не зобов'язані здавати гроші в благодійні фонди школи або дитячого садка. Про це говорять українські юристи.

Як пише портал "Євроосвіта", сьогодні схема для стягнення поборів ідеально продумана: збором грошей займаються не самі педагоги, а батьківські комітети. І це дає чиновникам "зелене" світло: благодійні внески стають виключно ініціативою батьків. Хоча найчастіше вибір між тим, допомагати чи не допомагати школі (дитячому садку) навіть не дається.

І хоча з лютого 2018 року батьківські комітети скасовані новою освітньою реформою, вони продовжують існувати неофіційно.

Ілюстративне фото (facebook.com2day.kh.ua)

Більшість батьків – про це нескладно здогадатися, здають гроші не з філантропії, а з-за страху, що до дитини будуть погано ставитися. Однак ні батьки, ні вчителі не усвідомлюють - те, що називається благодійною допомогою насправді є злочином. Схема "благодійних фондів" допомагає чиновникам уникати відповідальності за статтею 368 "Одержання хабара" Кримінального кодексу України, - пише видання.

Варто відзначити, що в Україні діють п'ять законів про благодійну діяльність, і це дозволяє безкарно вимагати у батьків гроші. А для тих, хто зіткнувся з тиском, юристи радять звертатися в місцеві управління освітою. Причому, колективне звернення збільшить шанси домогтися справедливості.

Ілюстративне фото (twitter.com kiev.express)

Як уникнути поборів у школі

Якщо на дитину чинять тиск, зверніться до психолога.

Знайдіть однодумців і заручіться їх підтримкою – завжди можна знайти противників такої "безкоштовної" освіти.

Вносьте кошти через банк, при цьому необхідно чітко вказувати в призначенні платежу, наприклад, "покупка меблів".

Або ж просіть батьківський комітет розписку - якщо приховувати нічого, в отриманні такого документа вам не відмовлять.

І не треба боятися писати у вищі інстанції, в тому числі в Міністерство освіти, якщо вас щось не влаштовує – рівень освіти або тиск з боку вчителів на дитину.

Варто нагадати, що благодійна допомога – це індивідуальне рішення кожного з батьків. Ніхто: ані батьківський комітет, ані педагогічний колектив не має права чинити на вас тиск.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про перевірки шкільних їдалень у місті Києві.

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