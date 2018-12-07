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На Волыни ученик пришел в школу с пистолетом: появились подробности

STYLERЖизнь    07.12.2018 - 18:41
На Волыни ученик пришел в школу с пистолетом: появились подробности
Коллаж РБК-Украина

Полицейские рассказали детали вопиющего инцидента в Рожищенском УВК

В пятницу, 7 декабря, в городе Рожище Волынской области школьник принес на уроки пистолет. Инцидент произошел в местном учебно-воспитательном комплексе №4.

В ситуации, которая напугала не только очевидцев, но и пользователей социальных сетей, уже разобрались правоохранительные органы. Так, в пресс-службе ГУНП в Волынской области заявили, что пистолет у школьника оказался пневматическим.

На Волыни ученик пришел в школу с пистолетом: появились подробности

Рожищенский УВК №4 (фото: rozhyshche.rayon.in.ua) 

"Он находится в свободной продаже, его может приобрести любой из совершеннолетних", - рассказали полицейские изданию "ВолиньPost".

Кроме того, по словам правоохранителей, пистолет не был снабжен воздушным баллоном и шариками.

Также известно, что полицейские пригласили родителей мальчика на профилактическую беседу и составили административный протокол о ненадлежащем выполнении родителями обязанностей по воспитанию детей - им грозит штраф от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (всего от 17 до 51 грн).

Напомним, что во львовском лицее имени Пулюя первоклассники отказываются ходить на уроки из-за агрессивного одноклассника, который угрожает ученикам ножницами.

Ранее мы писали о подробностях шокирующего инцидента в киевской школе, в которой подросток напал с ножницами на учительницу.

Видео: РБК-Украина

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