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На Волині учень прийшов до школи з пістолетом: з'явилися подробиці

STYLERЖиття    07.12.2018 - 18:41
На Волині учень прийшов до школи з пістолетом: з'явилися подробиці
Колаж РБК-Україна

Поліцейські розповіли деталі кричущого інциденту в Рожищенському НВК

У п'ятницю, 7 грудня, в місті Рожище Волинської області школяр приніс на уроки пістолет. Інцидент стався в місцевому навчально-виховному комплексі №4.

В ситуації, яка налякала не тільки очевидців, але і користувачів соціальних мереж, вже розібралися правоохоронні органи. Так, у прес-службі ГУНП у Волинській області заявили, що пістолет у школяра виявився пневматичним.

На Волині учень прийшов до школи з пістолетом: з'явилися подробиці

Рожищенський НВК №4 (фото: rozhyshche.rayon.in.ua)

"Він знаходиться у вільному продажу, його може придбати будь-хто з повнолітніх", - розповіли поліцейські виданню "ВолиньPost".

Крім того, за словами правоохоронців, пістолет не був забезпечений повітряним балоном і кульками.

Також відомо, що поліцейські запросили батьків хлопчика на профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол про неналежне виконання батьками обов'язків по вихованню дітей - їм загрожує штраф від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн).

Нагадаємо, що у львівському ліцеї імені Пулюя першокласники відмовляються ходити на уроки через агресивного однокласника, який погрожує учням ножицями.

Раніше ми писали про подробиці шокуючого інциденту в київській школі, в якій підліток напав з ножицями на вчительку.

Відео: РБК-Україна

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