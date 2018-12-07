"Это ужас!": на Волыни ученик пришел в школу с пистолетом

Коллаж РБК-Украина

Сейчас в ситуации разбирается полиция, но местные жители обеспокоены

В городе Рожище Волынской области ученик местного учебно-воспитательного комплекса №4 принес пистолет на урок. Инцидент случился в пятницу, 7 декабря. Об этом пишет издание "Район. Рожище" со ссылкой на очевидцев.

Пока неизвестно, является ли это оружие боевым. Но случай, говорят журналисты, уже подтвердили и в полиции. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия для выяснения деталей.

Рожищенский УВК №4 (фото: rozhysche-nvk4.edukit.volyn.ua)

Тем временем местные жители обеспокоены и называют инцидент "бедой".

"Сегодня принес, а завтра стрелять будет... Это ужас", - написала в Facebook Наталья Станько.

А вот Роман Завадский уверен, что во всех украинских учебных заведениях должны быть охранники.

"Охрану сделайте, как во всем цивилизованном мире! Школа - на первом месте!" - сказал он.

Ранее мы писали о том, что во Львове в лицее имени Пулюя ученики 1-В класса отказываются ходить на уроки из-за агрессивного одноклассника, который угрожает им ножницами.

Также ранее сообщалось, что появились подробности шокирующего инцидента в киевской школе №94, где подросток напал с ножницами на учительницу.

Еще напомним, что в поселке Скороходово Полтавской области мать школьника избила на глазах у учеников их учительницу, в результате чего педагог оказалась в больнице.

Видео: РБК-Украина