"Це жах!": на Волині учень прийшов до школи з пістолетом

Колаж РБК-Україна

Наразі в ситуації розбирається поліція, але місцеві мешканці занепокоєні

У місті Рожище Волинської області учень місцевого навчально-виховного комплексу №4 приніс пістолет на урок. Інцидент трапився у п’ятницю, 7 грудня. Про це пише видання "Район. Рожище" з посиланням на очевидців.

Наразі невідомо, чи є ця зброя бойовою. Але випадок, кажуть журналісти, уже підтвердили і в поліції. Правоохоронні органи прибули на місце події для з'ясування деталей.

Рожищенський НВК №4 (фото: rozhysche-nvk4.edukit.volyn.ua)

Тим часом місцеві жителі занепокоєні і називають інцидент "бідою".

"Сьогодні приніс, а завтра стріляти буде... Це жах", - написала в Facebook Наталя Станько.

А от Роман Завадський впевнений, що у всіх українських учбових закладах повинні бути охоронці.

"Охорону зробіть, як у всьому цивілізованому світі! Школа - на першому місці!" - сказав він.

Раніше ми писали про те, що у Львові в ліцеї імені Пулюя учні 1-В класу відмовляються ходити на уроки через агресивного однокласника, який погрожує їм ножицями.

Також раніше повідомлялося, що з'явилися подробиці шокуючого інциденту в київській школі №94, де підліток напав з ножицями на вчительку.

Ще нагадаємо, що в селищі Скороходове Полтавської області мати школяра побила на очах у учнів їхню вчительку, в результаті чого педагог опинилася в лікарні.

Відео: РБК-Україна