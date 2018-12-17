Как избежать поборов в школе: советы юриста

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Родители боятся, что к их детям будут плохо относиться

Родители не обязаны сдавать деньги в благотворительные фонды школы или детского сада. Об этом говорят украинские юристы.

Как пишет портал "Євроосвіта", сегодня схема для взымания поборов идеально продумана: сбором денег занимаются не сами педагоги, а родительские комитеты. И это дает чиновникам "зеленый" свет: благотворительные взносы становятся исключительно инициативой родителей. Хотя чаще всего выбор между тем, помогать или не помогать школе (детскому садику) даже не дается.

И хотя с февраля 2018 года родительские комитеты отменены новой образовательной реформой, они продолжают существовать неофициально.

Иллюстративное фото (facebook.com2day.kh.ua)

Большинство родителей – об этом несложно догадаться, сдают деньги не из филантропии, а из-за боязни, что к ребенку будут плохо относиться. Однако ни родители, ни учителя не осознают – то, что называется благотворительной помощью на самом деле является преступлением. Все та же схема "благотворительных фондов" помогает чиновникам избегать ответственности по статье 368 "Получение взятки" Уголовного кодекса Украины, - пишет издание.

Стоит отметить, что в Украине действуют пять законов о благотворительной деятельности, и это позволяет безнаказанно требовать у родителей деньги. А для тех, кто столкнулся с давлением, юристы советуют обращаться в местные управления образованием. Причем, коллективное обращение увеличит шансы добиться справедливости.

Иллюстративное фото (twitter.com kiev.express)

Как избежать поборов в школе

Если на вашего ребенка оказывают давление, обратитесь к психологу.

Найдите единомышленников и заручитесь их поддержкой – всегда можно найти противников такого "бесплатного" образования.

Вносите средства через банк, при этом необходимо четко указывать в назначении платежа, к примеру, "покупка мебели".

Или же просите у родительского комитета расписку - если скрывать нечего, в получении такого документа вам не откажут.

И не нужно бояться писать в высшие инстанции, в том числе в Министерство образования, если вас что-либо не устраивает – уровень образования или давление со стороны учителей на вашего ребенка.

Стоит напомнить, что благотворительная помощь – это индивидуальное решение каждого родителя. Никто: ни родительский комитет, ни педагогический коллектив не имеет права оказывать на вас давление.

Напомним, ранее мы уже писали о проверке школьных столовых в городе Киеве.

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