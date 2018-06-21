Побиття військового в Маріуполі: нападник виявився "титушководом"

З'явилися подробиці про одного з учасників нападу на військового

який зламав щелепу прикордонника в маріупольському кафе виявився "титушководом". Про це повідомила екс-в. о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська на своїй сторінці в Facebook.

"Отже, всім, хто з піною у рота доводив, що все просто і побутовий конфлікт: Бужор А.с В. - той, що возив титушек на Антимайдан в 2014 і наносив удар безпосередньо Станіславу Кероду, перетнув пункт пропуску Чонгар 20 червня 2018 року (тобто вчора) і в'їхав в Крим", - написала вона.

Бобровська зазначила, що його впізнали відразу, але не затримали.

"Він був упізнаний відразу, але не затриманий чомусь поліцією. Інші двоє "колег" по побиттю теж регулярно відвідують Крим, але зараз знаходяться на підконтрольній території Україні", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/solomiia.bobrovska)

Нагадаємо, що інцидент стався в одній з кав'ярень Маріуполя. Українському військовому зламали щелепу через українську мову. Підполковник Держприкордонслужби попросив меню державною мовою, за що його і побили.

До речі, злоумышленникам, побили прикордонників у Маріуполі, повідомили про підозру.

В даний час у кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються всі учасники хуліганських дій, які сталися у розважальному закладі.

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