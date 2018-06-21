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Избиение военного в Мариуполе: напавший оказался "титушководом"

STYLERLIFE        21.06.2018 - 16:53
Фото: slyxi.com twitter
Фото: slyxi.com twitter

Появились подробности об одном из участников нападения на военного

Сломавший челюсть пограничнику в мариупольском кафе оказался "титушководом". Об этом сообщила экс-и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская на своей странице в Facebook.

"Итак, всем, кто с пеной у рта доказывал, что все просто и конфликт бытовой: Бужор А.В. - тот, что возил титушек на Антимайдан в 2014 и наносил удар непосредственно Станиславу Кероду, пересек пункт пропуска Чонгар 20 июня 2018 года (то есть вчера) и въехал в Крым", - написала она.

Бобровская отметила, что его опознали сразу, но не задержали.

"Он был опознан сразу, но не задержан почему-то полицией. Другие двое "коллег" по избиению тоже регулярно посещают Крым, но сейчас находятся на подконтрольной Украине территории", - добавила она.

Скриншот поста (facebook.com/solomiia.bobrovska)

Напомним, что инцидент произошел в одной из кофеен Мариуполя. Украинскому военному сломали челюсть из-за украинского языка. Подполковник Госпогранслужбы попросил меню на государственном языке, за что его и избили.

Кстати, злоумышленникам, избившим пограничников в Мариуполе, сообщили о подозрении.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются все участники хулиганских действий, которые произошли в развлекательном заведении.

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Теги: Мариуполь, драка, избиение
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