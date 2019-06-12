ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знущання над громадянами: мережу розгнівала величезна черга на київській станції метро

STYLERЖиття    12.06.2019 - 16:51
Знущання над громадянами: мережу розгнівала величезна черга на київській станції метро
Черга в київському метро розгнівала мережа (фото: РБК-Україна)

На метро "Вокзальна" в черговий раз утворилася велика черга

Величезна черга у київському метро на станції "Вокзальна" сильно розгнівала мережу. Відео черзі опублікував політолог Павло Жовніренко на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався сьогодні, 12 червня, вранці близько 7:00. На відео видно, що черга в касу за жетонами проходить через хол метро і продовжується вже на вулиці.

"Хай начальник КП "Київський метрополітен" У. Брагінський або їздить на роботу на метро, або скасує своє ідіотське розпорядження "один жетон в одні руки"... Метро "Вокзальна" – ворота української столиці", - підписав своє відео Жовніренко.

Чергу в київському метро розгнівала мережа (відео: facebook.com/pavlo.zhovnirenko)

Користувачі мережі також відреагували на це відео. Багато обурилися, що в столиці таке відбувається, але деякі звинувачують і пасажирів в тому, що не подумали про альтернативні види оплати, наприклад за допомогою банківської картки на жовтих турнікетах.

  • Жетонів не буде взагалі з 30 жовтня. Радимо обрати альтернативний спосіб оплати зараз, щоб не витрачати власний час. А начальник метро їздить на роботу на метро і користується карткою.

Знущання над громадянами: мережу розгнівала величезна черга на київській станції метро

Скріншот з Faceboook

  • Перехід на електронну систему, скоро жетони скасують зовсім

Знущання над громадянами: мережу розгнівала величезна черга на київській станції метро

Скріншот з Faceboook

  • Можуть же оперативні каси відкривати в години ПІК

Знущання над громадянами: мережу розгнівала величезна черга на київській станції метро

Скріншот з Faceboook

Нагадаємо, що в метро Києва 7 червня близько 23:00 пасажири влаштували криваву різанину.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні набирають чинності нові будівельні норми, які зобов'язують обладнати туалети для пасажирів при проектуванні нових станцій метро.

В Японії зійшов з рейок потяг метро з пасажирами У центрі Києві обрушилося крило старовинної будівлі: фото з місця НП
Новини України Київметро
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся