Знущання над громадянами: мережу розгнівала величезна черга на київській станції метро

Черга в київському метро розгнівала мережа (фото: РБК-Україна)

На метро "Вокзальна" в черговий раз утворилася велика черга

Величезна черга у київському метро на станції "Вокзальна" сильно розгнівала мережу. Відео черзі опублікував політолог Павло Жовніренко на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався сьогодні, 12 червня, вранці близько 7:00. На відео видно, що черга в касу за жетонами проходить через хол метро і продовжується вже на вулиці.

"Хай начальник КП "Київський метрополітен" У. Брагінський або їздить на роботу на метро, або скасує своє ідіотське розпорядження "один жетон в одні руки"... Метро "Вокзальна" – ворота української столиці", - підписав своє відео Жовніренко.

Чергу в київському метро розгнівала мережа (відео: facebook.com/pavlo.zhovnirenko)

Користувачі мережі також відреагували на це відео. Багато обурилися, що в столиці таке відбувається, але деякі звинувачують і пасажирів в тому, що не подумали про альтернативні види оплати, наприклад за допомогою банківської картки на жовтих турнікетах.

Жетонів не буде взагалі з 30 жовтня. Радимо обрати альтернативний спосіб оплати зараз, щоб не витрачати власний час. А начальник метро їздить на роботу на метро і користується карткою.

Скріншот з Faceboook

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Скріншот з Faceboook

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Скріншот з Faceboook

Нагадаємо, що в метро Києва 7 червня близько 23:00 пасажири влаштували криваву різанину.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні набирають чинності нові будівельні норми, які зобов'язують обладнати туалети для пасажирів при проектуванні нових станцій метро.