Издевательство над гражданами: сеть разгневала огромная очередь на киевской станции метро

Очередь в киевском метро разгневала сеть (фото: РБК-Украина)

На метро "Вокзальная" в очередной раз образовалась большая очередь

Огромная очередь в киевском метро на станции "Вокзальная" сильно разгневала сеть. Видео очереди опубликовал политолог Павел Жовниренко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел сегодня, 12 июня, утром около 7:00. На видео видно, что очередь в кассу за жетонами проходит через холл метро и продолжается уже на улице.

"Пусть начальник КП "Киевский метрополитен" В. Брагинский или ездит на работу на метро, или отменит свое идиотское распоряжение "один жетон в одни руки"... Метро "Вокзальная" – ворота украинской столицы", - подписал свое видео Жовниренко.

Очередь в киевском метро разгневала сеть (видео: facebook.com/pavlo.zhovnirenko)

Пользователи сети также отреагировали на это видео. Многие возмутились, что в столице такое происходит, но некоторые винят и пассажиров в том, что не подумали об альтернативном виды оплаты, например с помощью банковской карты на желтых турникетах.

Жетонов не будет вообще с 30 октября. Советуем выбрать альтернативный способ оплаты сейчас, чтобы не тратить собственное время. А начальник метро ездит на работу на метро и пользуется карточкой.

Скриншот с Faceboook

Переход на электронную систему, скоро жетоны отменят совсем

Скриншот с Faceboook

Могут же оперативные кассы открывать в часы ПИК

Скриншот с Faceboook

Напомним, что в метро Киева 7 июня около 23:00 пассажиры устроили кровавую поножовщину.

Ранее сообщалось о том, что в Украине вступают в силу новые строительные нормы, которые обязывают оборудовать туалеты для пассажиров при проектировании новых станций метро.