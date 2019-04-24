Вигнання демона поцілунками: пастор показав новий спосіб (відео)

Пастор довго старався, щоб вигнати демона з жінки
В Зімбабве стався кумедний випадок під час обряду екзорцизму. Місцевий пастор цілував жінку, щоб вигнати з неї демона. Відповідне відео опублікував один з користувачів мережі.
На відео видно, як пастор підійшов до жінки у рожевому платті, щось сказав їй а потім схопив за голову почав пристрасно цілувати в губи. При цьому поцілунок був довгим. Пастор також погойдувався разом з жінкою з боку в бік.
Після першого "сеансу" він трохи відійшов назад, струснув руками, щось сказав і знову почав цілувати жінку. В цей раз поцілунок був ще довше. За всім ці спостерігали парафіяни.
"Пастор в роботі. Халелууууйяя", - написав автор відео.
Варто зазначити, що користувачі мережі сильно обурилися такою поведінкою пастора.
Нагадаємо, що водій рятував кошеня і загинув у ДТП в Києві на бульварі Перова.
Раніше повідомлялося про те, в Дніпрі гола жінка пройшлася по місту, чим викликала бурхливу реакцію у користувачів мережі.