Вигнання демона поцілунками: пастор показав новий спосіб (відео)

В Зімбабве стався кумедний випадок під час обряду екзорцизму. Місцевий пастор цілував жінку, щоб вигнати з неї демона. Відповідне відео опублікував один з користувачів мережі.

На відео видно, як пастор підійшов до жінки у рожевому платті, щось сказав їй а потім схопив за голову почав пристрасно цілувати в губи. При цьому поцілунок був довгим. Пастор також погойдувався разом з жінкою з боку в бік.

Після першого "сеансу" він трохи відійшов назад, струснув руками, щось сказав і знову почав цілувати жінку. В цей раз поцілунок був ще довше. За всім ці спостерігали парафіяни.

"Пастор в роботі. Халелууууйяя", - написав автор відео.

Варто зазначити, що користувачі мережі сильно обурилися такою поведінкою пастора.

Сьогоднішні пастори – це щось неймовірне. Я думаю, що світ наближається до кінця;

Обурливо. Потрібно заарештувати цього збоченця;

Такого не повинно бути. Пастор повинен сісти у в'язницю;

Я думаю, що таку поведінку потрібно карати;

Читаю гнівні коментарі і сміюся. Ви знаєте, цілувати жінку більш доцільно, ніж бити її в живіт, щоб вирішити її проблеми зі зрадою (деякі пастори роблять це теж). Врешті-решт, обидва ці способи марні, і такі психоделічні пастори просто для показу.

Нагадаємо, що водій рятував кошеня і загинув у ДТП в Києві на бульварі Перова.

Раніше повідомлялося про те, в Дніпрі гола жінка пройшлася по місту, чим викликала бурхливу реакцію у користувачів мережі.