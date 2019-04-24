Изгнание демона поцелуями: пастор показал новый способ (видео)

Пастор долго старался, чтобы изгнать демона из женщины
В Зимбабве произошел забавный случай во время обряда экзорцизма. Местный пастор целовал женщину, чтобы изгнать из нее демона. Соответствующее видео опубликовал один из пользователей сети.
На видео видно, как пастор подошел к женщине в розовом платье, что-то сказал ей а потом схватил за голову начал страстно целовать в губы. При этом поцелуй был долгим. Пастор также покачивался вместе с женщиной со стороны в сторону.
После первого "сеанса" он немного отошел назад, встряхнул руками, что-то сказал и снова начал целовать женщину. В этот раз поцелуй был еще дольше. За всем эти наблюдали прихожане.
"Пастор в работе. Халелууууйяя", - написал автор видео.
Стоит отметить, что пользователи сети сильно возмутились таким поведением пастора.
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