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Зміна ролей і любовні ігри: Pororoka випустили нове відео

STYLERЖиття    28.03.2020 - 12:10
Зміна ролей і любовні ігри: Pororoka випустили нове відео
Pororoka випустили нове відео (кадр з кліпу)

Ця пісня увійде в новий альбом київського колективу

Українська група Pororoka представила нове live-відео на заголовний трек "Цариця" з майбутнього альбому.

У сюжеті відео музиканти хотіли показати, що поняття чоловічої й жіночої поведінки наразі все більше розмивається у суспільстві, зокрема, і в особистих стосунках.

"Усталені стереотипи руйнуються. Чимало жінок не соромитися відкрито проявляти свої наміри й робити крок першими. Натомість чоловіки охоче приміряють на себе ролі, які раніше вважалися суто жіночими. Це не є чимось поганим чи хорошим. У кожної людини свій характер, темперамент. Саме це має бути визначальним чинником у поведінці, а не нав'язані ззовні очікування. Наш головний герой, правда, дещо загрався у ролі такого собі "царюна". Але спохватився - залишив трон та булаву заради щирих почуттів. Вийшовши із зони комфорту, він звільнив і свого вірного друга, який нарешті став у повний зріст і відправився шукати свій шлях", - розповідає фронтвумен групи Світлана Сугак.

Pororoka - Цариця

Невеликий театральний етюд став спільною постановкою і творчим експериментом акторів і музикантів.

Нагадаємо, що нещодавно Pororoka презентували свій дебютний альбом, робота над яким тривала близько двох років. Кілька пісень з нього були супроводжено відеорядом.

Pororoka – Коліє

Pororoka – 16

Вихід нового альбому групи Pororoka запланований на 2020 рік. До нього увійде 5 треків - "Цариця", "Гірка", "Де мене шукаєш", "Сердься" та "Жовтий".

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