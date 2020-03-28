ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Изменение ролей и любовные игры: Pororoka выпустили новое видео

STYLERЖизнь    28.03.2020 - 12:10
Изменение ролей и любовные игры: Pororoka выпустили новое видео
Pororoka выпустили новое видео (кадр из клипа)

Эта песня войдет в новый альбом киевского коллектива

Украинская группа Pororoka представила новое live-видео на заглавный трек "Цариця" из будущего альбома.

В сюжете видео ребята хотели показать, что понятие мужского и женского поведения пока все больше размывается в обществе, в том числе и в личных отношениях.

"Устоявшиеся стереотипы разрушаются. Многие женщины не стесняться открыто проявлять свои намерения и делать шаг первыми. Зато мужчины охотно примеряют на себя роли, которые ранее считались чисто женскими. Это не является чем плохим или хорошим. У каждого человека свой характер, темперамент. Именно это должно быть определяющим фактором в поведении, а не навязанные извне ожидания. Наш главный герой, правда, несколько заигрался в роли некоего "царюна". Но спохватился - оставил трон и булаву ради искренних чувств. Выйдя из зоны комфорта, он освободил и своего друга, наконец стал в полный рост и отправился искать свой путь", - рассказывает фронтвумен группы Светлана Сугак.

Pororoka - Цариця

Небольшой театральный этюд стал совместной постановкой и творческим экспериментом актеров и музыкантов.

Напомним, что недавно Pororoka презентовали свой дебютный альбом, работа над которым длилась около двух лет. Несколько песен из него были сопровождены видеорядом.

Pororoka – Коліє

Pororoka – 16

Выход нового альбома группы Pororoka запланирован на 2020 год. В него войдет 5 треков - "Цариця", "Гірка", "Де мене шукаєш", "Дуйся" та "Жовтий".

Ранее мы писали о том, что украинская певица выпустила альбом-сатиру на современное общество.

Мийте руки, су*и, з милом: появилась песня про коронавирус в Украине В пятницу 13-го украинская группа выпустила "альбом ужасов"
Новости Украины музыка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь