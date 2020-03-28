Изменение ролей и любовные игры: Pororoka выпустили новое видео

Pororoka выпустили новое видео (кадр из клипа)

Эта песня войдет в новый альбом киевского коллектива

Украинская группа Pororoka представила новое live-видео на заглавный трек "Цариця" из будущего альбома.

В сюжете видео ребята хотели показать, что понятие мужского и женского поведения пока все больше размывается в обществе, в том числе и в личных отношениях.

"Устоявшиеся стереотипы разрушаются. Многие женщины не стесняться открыто проявлять свои намерения и делать шаг первыми. Зато мужчины охотно примеряют на себя роли, которые ранее считались чисто женскими. Это не является чем плохим или хорошим. У каждого человека свой характер, темперамент. Именно это должно быть определяющим фактором в поведении, а не навязанные извне ожидания. Наш главный герой, правда, несколько заигрался в роли некоего "царюна". Но спохватился - оставил трон и булаву ради искренних чувств. Выйдя из зоны комфорта, он освободил и своего друга, наконец стал в полный рост и отправился искать свой путь", - рассказывает фронтвумен группы Светлана Сугак.

Pororoka - Цариця

Небольшой театральный этюд стал совместной постановкой и творческим экспериментом актеров и музыкантов.

Напомним, что недавно Pororoka презентовали свой дебютный альбом, работа над которым длилась около двух лет. Несколько песен из него были сопровождены видеорядом.

Pororoka – Коліє

Pororoka – 16

Выход нового альбома группы Pororoka запланирован на 2020 год. В него войдет 5 треков - "Цариця", "Гірка", "Де мене шукаєш", "Дуйся" та "Жовтий".

Ранее мы писали о том, что украинская певица выпустила альбом-сатиру на современное общество.