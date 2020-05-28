Зґвалтування в Кагарлику: з'явилися подробиці про постраждалу від "копів" дівчину

Зґвалтування в Кагарлику (колаж РБК-Україна)

Жінка, зґвалтована поліцейськими, зараз перебуває у київській лікарні

Зґвалтування в Кагарлику 26-річної дівчини поліцейськими наробило багато галасу в мережі і зараз правоохоронці перебувають у СІЗО. Зараз стало відомо, що жертву "копів" звуть Неля Вербицька, вона живе з маленькою дочкою в селі Стави. У дитини ДЦП і мати доглядає за нею вдома. Раніше дівчина працювала в місцевому ресторані.

Односельці називають її доброю і вихованою людиною.

"Не агресивна, спокійна і добродушна дівчина. Вона сором'язлива і правильно вихована людина. Не так давно, близько року працювала в ресторані. Зараз у її дочки проблеми з ніжками, тому Неля весь час сиділа з нею вдома, доглядала за дитиною", – розповів її двоюрідний брат Микола "КП в Україні".

Сусіди не зовсім охоче відгукуються про Нелю, але кажуть, що у неї були проблеми з колишнім чоловіком. Але щоб не сталося, те, що з нею зробили поліцейські - неприпустимо.

"У шкільні роки вона була звичайною дитиною, не проблемною, навпаки, дуже серйозною і відповідальною. Займалася спортом. Не можна сказати, що у них неблагополучна сім'я, це не так. Просто дуже скромно жили. П'яними їх ніхто ніколи не бачив. Неліна дочка теж завжди акуратно одягнена, чиста, доглянута, так само, як і сама Неля", - розповіла сусідка постраждалої дівчини.

Зараз Неля знаходиться в лікарні Києва на лікуванні. Про це розповів її адвокат Євген Мельниченко. Небайдужі люди організували потерпілій лікування. Він сподівається, що її душевний і фізичний стан скоро покращиться.

Неля Вербицька (фото: соцмережі)

Як раніше розповів адвокат потерпілої, поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима катували дівчину і гвалтували з 7 вечора до 4 ранку. Вся річ у тому, що "коп" Микола Кузів раніше хотів примусити Нелю до сексуальних стосунків, але вона йому відмовила. Таким способом він захотів помститися їй за відмову.

За словами адвоката, Микола Кузів тільки бив дівчину, ґвалтував її Сергій Сулима.

Як ми раніше писали, стало відомо, хто привіз дівчину в поліцейський відділок.

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Автор: Людмила Жукова