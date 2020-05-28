Изнасилование в Кагарлыке: появились подробности о пострадавшей от "копов" девушке

Изнасилование в Кагарлыке (коллаж РБК-Украина)

Женщина, изнасилованная полицейскими, сейчас находится в киевской больнице

Изнасилование в Кагарлыке 26-летней девушки полицейскими наделало много шума в сети и сейчас стражи правопорядка находятся в СИЗО. Сейчас стало известно, что жертву "копов" зовут Неля Вербицкая, она живет с маленькой дочкой в селе Ставы. У ребенка ДЦП и мать ухаживает за ней дома. Ранее девушка работала в местном ресторане.

Односельчане называют ее добрым и воспитанным человеком.

"Не агрессивная, спокойная и добродушная девушка. Она стеснительный и правильно воспитанный человек. Не так давно около года проработала в ресторане. Сейчас у ее дочери проблемы с ножками, поэтому Неля все время сидела с ней дома, ухаживала за ребенком", – рассказал ее двоюродный брат Николай "КП в Украине".

Соседи не совсем охотно отзываются о Неле, но говорят, что у нее были проблемы с бывшим мужем. Но чтобы не случилось, то, что с ней сделали полицейские - недопустимы.

"В школьные годы она была обычным ребенком, не проблемным, наоборот, очень серьезной и ответственной. Занималась спортом. Нельзя сказать, что у них неблагополучная семья, это не так. Просто очень скромно жили. Пьяными их никто никогда не видел. Нелина дочь тоже всегда аккуратно одета, чистая, ухоженная, так же, как и сама Неля", - рассказала соседка пострадавшей девушки.

Сейчас Неля находится в больнице Киева на лечении. Об этом рассказал ее адвокат Евгений Мельниченко. Неравнодушные люди организовали потерпевшей лечение. Он надеется, что ее душевное и физическое состояние скоро улучшится.

Неля Вербицкая (фото: соцсети)

Как ранее рассказал адвокат потерпевшей, полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима пытали девушку и насиловали с 7 вечера до 4 утра. Все дело в том, что "коп" Николай Кузив ранее хотел принудить Нелю к сексуальным отношениям, но она ему отказала. Таким способом он захотел отомстить ей за отказ.

По словам адвоката, Николай Кузив только избивал девушку, насиловал же ее Сергей Сулима.

Как мы ранее писали, стало известно, кто привез девушку в полицейский участок.

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Автор: Людмила Жукова