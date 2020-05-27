Изнасилование в Кагарлыке: стало известно, кто привез девушку в полицейский участок

В сети рассказали, кто привез девушку в полицию (коллаж РБК-Украина)

Изнасилованную в Кагарлыке девушку на допрос обманом заманил ее сосед

Полицейские из Кагарлыка, которые обвиняются в пытках и изнасиловании 26-летней девушки, сейчас находятся в СИЗО. В ночь с 23 на 24 мая стражи порядка вызвали на допрос девушку для дачи показаний по краже, а потом изнасиловали. Сейчас стало известно, кто же привез потерпевшую в полицейский участок в тот злополучный день.

Как выяснилось, это сделал сосед молодой особы обманным путем. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко.

"Девушку привез на "Опеле" сосед, который заманил потерпевшую якобы на допрос по поводу ограблений в селе", - пишет Мельниченко.

Сейчас мужчина находится в розыске. У него трое детей, он разведен.

Как оказалось, полицейский Николай Кузив давно хотел принудить девушку к сексуальным отношениям, но она отвергала его.

"В отделе полиции потерпевшую ждал пьяный дядя Коля и Сережа - работники полиции. Этот дядя Коля ранее добивался потерпевшую и говорил ей "дашь, когда я скажу, поняла". Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую", - рассказал адвокат девушки в соцсети.

Он отметил, что ведет это дело абсолютно бесплатно. У потерпевшей есть пятилетняя дочка, у нее ДЦП. Денег в семье очень мало, а ребенку требуется дорогостоящее лечение в Киеве.

Как мы ранее писали, появились новые фото обвиняемых полицейских, на которых они не печалятся.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова