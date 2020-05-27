Зґвалтування в Кагарлику: стало відомо, хто привіз дівчину в поліцейський відділок

Поліцейські з Кагарлика, які звинувачуються у тортурах та знущаннях 26-річної дівчини, зараз знаходяться в СІЗО. В ніч з 23 на 24 травня правоохоронці викликали на допит дівчину для дачі свідчень за крадіжку, а потім зґвалтували. Зараз стало відомо, хто ж привіз потерпілу в поліцейську дільницю в той нещасливий день.

Як з'ясувалося, це зробив сусід молодої особи обманним шляхом. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат потерпілої Євген Мельниченко.

"Дівчину "привіз на "Опелі" сусід, який заманив потерпілу нібито на допит з приводу пограбувань в селі", - пише Мельниченко.

Зараз чоловік перебуває у розшуку. У нього троє дітей, він розлучений.

Як виявилося, поліцейський Микола Кузів давно хотів примусити дівчину до сексуальних стосунків, але вона відштовхувала його.

"У відділі поліції потерпілу чекав п'яний дядько Коля і Сергій - працівники поліції. Цей дядько Коля раніше домагався потерпілої і говорив їй "даси, коли я скажу, зрозуміла". Далі потерпілу почали бити і ґвалтувати. До 4 ранку з семи вечора. Вона плакала, просилася. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики, і примушували пити потерпілу", - розповів адвокат дівчини в соцмережі.

Він зазначив, що веде цю справу абсолютно безкоштовно. У потерпілої є п'ятирічна дочка, у неї ДЦП. Грошей в сім'ї дуже мало, а дитині потрібно дороге лікування в Києві.

Як ми раніше писали, з'явилися нові фото обвинувачених поліцейських, на яких вони не засмучуються.