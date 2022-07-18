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Ізраїльська артистка заспівала про війну українською мовою. Ця пісня сповнена болем

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Понеділок 18 липня 2022 17:10
Ізраїльська артистка заспівала про війну українською мовою. Ця пісня сповнена болем JIVA заспівала про страждання українців під час війни (фото: instagram.com/jiva_taranenko)
Автор: Styler

Ізраїльська співачка українського походження JIVA (Джива) випустила композицію "Люта весна".

Наповнена болем, лірична композиція розповідає про "вічний лютий та весну, яка у серцях мільйонів українців цьогоріч так і не настала"...

Ізраїльська артистка заспівала про війну українською мовою. Ця пісня сповнена болем

JIVA (фото надане співачкою)

"Моя душа неймовірно болить за рідну Україну. З 24 лютого жодне українське серце матері, дружини, дитини не в спокої. Мені хотілось створити композицію, яка підкреслить переживання нашого народу", - коментує трек артистка.

Проте, вона впевнена, що обов’язково прийде перемога.

"Так, наше життя більше ніколи не буде таким, як раніше, але воно стане більш наповненим сенсами та бажанням жити, робити цей світ кращим", - додає співачка.

Хто така JIVA

Співачка родом з Дніпра. Там отримала освіту та почала свій творчий шлях. У 2016 році родина прийняла рішення переїхати до ізраїльського міста Ашкелон, що розташоване на відстані 8 км від Сектора Газу і є однією з основних цілей ударів з цієї території.

Повітряні тривоги - те, з чим співачка живе вже 6 років. Говорить, що повернутись до творчості її спонукав ракетний обстріл. В момент атаки на місто співачка разом з чоловіком та двома доньками ховалась просто у під’їзді під сходами, оскільки на той час проживала в не оснащеному бомбосховищем будинку. Самі ці життєві зміни надихнули її до створення музичного проєкту JIVA.

Ізраїльська артистка заспівала про війну українською мовою. Ця пісня сповнена болем

JIVA (фото: instagram.com/jiva_taranenko)

Співачка почала виконувати пісні на івриті та підтримувати культуру свого нового дому. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона не могла залишитись осторонь, почала активно волонтерити, брати участь у багатотисячних мітингах в Ашкелоні та благодійних концертах, націлених на збір коштів на медикаменти та евакуацію дитячих будинків.

Окрім того, JIVA виступила і в рамках телемарафону Save Ukraine Stop War у Тель-Авіві.

Ізраїльська артистка заспівала про війну українською мовою. Ця пісня сповнена болем

JIVA (фото: instagram.com/jiva_taranenko)

Також співачка вирішила повернутись до своїх витоків та почала створювати пісні рідною мовою - українською.

Після перемоги JIVA планує приїхати в Україну з серією благодійних концертів для підтримки дітей та вимушених переселенців, а зараз готується до благодійних концертів підтримку постраждалих від російської агресії.

До слова, попередня пісня співачки побачила світ у травні цього року. І вона теж українською. Трек "За вікном" жінка присвятила "всім людям, яким довелося залишити свої домівки, міста, батьківщину, але які зберегли її в своєму серці і це ніхто не зможе викрасти, чи зганьбити".

Раніше ми писали, що HIMARS тепер має власну пісню від автора хіта про Байрактар.

Також розповідали про те, як пародія на пісню "Стефанія" підірвала інтернет.

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