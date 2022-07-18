За ракетою ракета: HIMARS тепер має власну пісню від автора хіта про Байрактар
HIMARS, американська артилерійська система, завдяки якій ЗСУ знищили вже понад 30 логістичних баз і складів російських окупантів, отримала власну пісню. Автором нового хіта став боєць ЗСУ Тарас Боровик, який раніше написав хіт про Байрактара.
Відео пісні про HIMARS презентували на сторінці Генштабу ЗСУ в YouTube.
На кадрах відео можна побачити артилерійську систему HIMARS. А також, як працює ця зброя і потрапляє в склади з боєприпасами російських окупантів.
Із Америки приїхав
Наш надійний побратим.
Познайомитися із ним!
HIMARS!
В росіян зі ср-ки дім!
За ракетою ракету
На паскудних ворогів
Випускає весь наш гнів.
HIMARS!
Робить все без зайвих слів
HIMARS - американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі. Ці системи дуже мобільні й можуть вражати ціль на відстані близько 75-80 км.
Після надходження цих американських РЗСО ситуація на фронті почала кардинально змінюватися і ЗСУ знищили багато складів боєприпасів і бази окупантів у східних і південних областях України.
Зараз на озброєнні ЗСУ є вже дев'ять HIMARS і нещодавно в адміністрації Байдена анонсували ще один пакет озброєння для України, де буде ще чотири нових системи HIMARS.
До речі, раніше ми писали про те, що Riffmaster показав новий відеокліп до пісні"герої".
А ще ми розповідали про те, що пародія на пісню "Стефанія" підірвала інтернет.