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За ракетой ракета: HIMARS теперь имеет собственную песню от автора хита про Байрактар

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 15:51
За ракетой ракета: HIMARS теперь имеет собственную песню от автора хита про Байрактар Украинец написал крутую песню о HIMARS (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

HIMARS, американская артиллерийская система, благодаря которой ВСУ уничтожили уже более 30 логистических баз и складов российских оккупантов, получила собственную песню. Автором нового хита стал боец ВСУ Тарас Боровик, который ранее написал хит о Байрактаре.

Видео песни о HIMARS презентовали на странице Генштаба ВСУ в YouTube.

На кадрах видео можно увидеть артиллерийскую систему HIMARS. А также, как работает это оружие и попадает в склады с боеприпасами российских оккупантов.

Із Америки приїхав

Наш надійний побратим.

Познайомитися із ним!

HIMARS!

В росіян зі ср-ки дим!

За ракетою ракету

На паскудних ворогів

Випускає весь наш гнів.

HIMARS!

Робить все без зайвих слів

HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Эти системы очень мобильны и могут поражать цель на расстоянии около 75-80 км.

После поступления этих американских РЗСО ситуация на фронте начала кардинально меняться и ВСУ уничтожили многие склады боеприпасов и базы оккупантов в восточных и южных областях Украины.

Сейчас на вооружении ВСУ есть уже девять HIMARS и недавно в администрации Байдена анонсировали еще один пакет вооружения для Украины, где будет еще четыре новых системы HIMARS.

Кстати, ранее мы писали о том, что Riffmaster показал новый видеоклип к песне "Герои".

А еще мы рассказывали о том, что пародия на песню "Стефания" взорвала интернет.

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видео песни Видеоклип
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