Riffmaster показал видеоклип к новой песне "Герои": невероятные кадры

Андрей Антоненко (Riffmaster) поделился видеоклипом к новой песне "Герои". Официально песня вышла в свет 2 недели назад, но видеоклип рок-музыканты показали только сейчас.

Об этом сообщил Андрей Антоненко на своей странице в Facebook.

"Друзья! К вашему вниманию официальное видео к новой песне Riffmaster "Герои", которое создали и смонтировали Игорь Рак при участии Виктора Придувалова. К сожалению, по понятным причинам, мы не смогли отснять полноценный видеоряд, где участвуют как сам Riff, так и его коллеги. Это мы наверстаем после нашей Победы!" - сказано в сообщении.

В клипе показана работа многих подразделений украинских защитников в разных областях страны, а также уничтожение противника.

"Главная цель - это показать и увековечить тех, кто защищал, защищает и будет защищать нашу страну, их работу, их подвиг, их жизнь и память о них, наших Героев! Слава Украине! Героям слава! Смерть ворогам!" - подчеркнул музыкант.

Свой клип Riffmaster посвятил погибшим Роману Ратушному и Алексею Чубашеву. А также героям "Азова", ССО ВСУ, ВСУ, морской пехоте, ДШВ, пограничникам, ВМС, ППО, пехоте и патрульным полицейским.

Украинцы от новой песни и клипа пришли в восторг. За 4 часа видеоряд на YouTube посмотрели более 13 тысяч человек.