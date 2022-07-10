Пародия на песню "Стефания" взорвала интернет: "пропаганда на Росії байки сіє" (видео)

Украинский комедийный проект "Четкий паца" создал новую пародию на песню "Стефания", которая принесла победу Kalush Orchestra на Евровидении. За 5 дней клип посмотрели более полумиллиона человек.

Что это за клип, о чем говорится в пародии - читайте ниже.

Из хита Kalush Orchestra осталась по сути только мелодия. А в тексте пародисты высмеяли пропагандистов российского телевидения - Скабееву и Соловьева. В том числе и пропагандистские нарративы, которыми эти ведущие "кормят" российскую публику.

В ролике используются отрывки лживых заявлений главы российского МЗС Сергея Лаврова.

Припев в этой пародии звучит так:

Пропаганда на росії байки сіє

І в них сумніватися ніхто не сміє.

День і ніч віщає в домі зомбоящик,

Бо, відомо, зомбі керувати краще.

Клип пришелся по вкусу украинцам, и они оставили тысячи комментариев под видеороликом. Особо отметили актрису, которая сыграла в ролике Скабееву.