Пародия на песню "Стефания" взорвала интернет: "пропаганда на Росії байки сіє" (видео)
Украинский комедийный проект "Четкий паца" создал новую пародию на песню "Стефания", которая принесла победу Kalush Orchestra на Евровидении. За 5 дней клип посмотрели более полумиллиона человек.
Что это за клип, о чем говорится в пародии - читайте ниже.
Из хита Kalush Orchestra осталась по сути только мелодия. А в тексте пародисты высмеяли пропагандистов российского телевидения - Скабееву и Соловьева. В том числе и пропагандистские нарративы, которыми эти ведущие "кормят" российскую публику.
В ролике используются отрывки лживых заявлений главы российского МЗС Сергея Лаврова.
Припев в этой пародии звучит так:
Пропаганда на росії байки сіє
І в них сумніватися ніхто не сміє.
День і ніч віщає в домі зомбоящик,
Бо, відомо, зомбі керувати краще.
Клип пришелся по вкусу украинцам, и они оставили тысячи комментариев под видеороликом. Особо отметили актрису, которая сыграла в ролике Скабееву.
- Актриса в роли Скабеевой - просто космос, вынесите ей Оскара.
- Та актриса, которая сыграла "типичную россиянку", у которой берут интервью, сыграла так реалистично, что я даже не сразу поняла, что она актриса.
- Прекрасная пародия, наглядно показывающая ужасную реальность.
- Очень крутая пародия, вы молодцы.
- Больше всего в клипе мне понравилась хореография. Молодцы ребята, постарались на славу.
- Это заслуживает несколько миллионов просмотров и в тренды YouTube.
- Это шедевр! Все на высоте - сюжет, хореография, вокал, актеры. Браво!
- Поражаюсь, как вы за 3 минуты сумели вложить столько смысла и отсылок, вы большие молодцы.
- Как же приятно видеть такой шедевр в оккупированном зомби Мелитополе! Класс!
- В этом клипе больше смысла, чем во всех клипах, которые я видел за свою жизнь.
Кстати, ранее мы рассказывали о чувственном видео Другої ріки, которое они посвятили жителям Мариуполя.
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