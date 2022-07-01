Посвящение жителям Мариуполя: чувственное видео Другої Ріки на песню, которая вдохновляет жить

Впервые музыканты сыграли ее на благотворительном онлайн-концерте еще в апреле, посвятив заложникам на заводе "Азовсталь" и всем пострадавшим жителям Мариуполя, который стал олицетворением разрушенных городов и территорий, находящихся под временной оккупацией врагом.

Этот трек о том, что важно продолжать бороться, хвататься за каждый миг, чувствовать его, жить сердцем

Кадры для видео взяты из короткометражного фильма A lifetime older, снятого в 2019 году Гео Леросом, сюжет ленты которого основан на реальных событиях.

Эмоции, которые переживает главный герой, являются воспоминаниями раненого бойца в бреду. Он вспоминает лучшие события из своего прошлого, любимую женщину, любимую работу и из последних сил борется за жизнь.

"Мы видели, слышали, чувствовали, творили, жили... 24 февраля у нас все это отобрали. Мы встретились с новой иррациональной реальностью, в которой разрушаются жизни с особым цинизмом. Россияне несут смерть и горе, но мы должны держаться, ведь боремся ради светлого будущего. Им не уничтожить нашу жажду к жизни. Наша песня призывает видеть прекрасное в повседневном, подсказывает, откуда брать вдохновение и силы двигаться дальше. Она о том, чего ждут сотни пленных как военных, так и гражданских, которых мы должны вернуть, чтобы они снова могли видеть, слышать, жить…", – говорит фронтмен Другої Ріки " Валерий Харчишин.

Напомним, с начала войны Друга Ріка занимается волонтерством, давая благотворительные концерты и собирая средства на выполнение запросов от военных 95 ОДШБр и отдельного батальона спецназначения ВСУ.

К сбору средств можно приобщиться по следующим реквизитам: