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Присвята жителям Маріуполя: чуттєве відео Другої Ріки на пісню, що надихає жити

Новость на русском →
П'ятниця 01 липня 2022 19:20
Присвята жителям Маріуполя: чуттєве відео Другої Ріки на пісню, що надихає жити Кадр з нового кліпу гурту Друга Ріка
Автор: Дмитрий Войналович

Гурт Друга Ріка оприлюднив нову пісню Чи ти почув та кліп на неї.

Вперше музиканти зіграли її на благодійному онлайн-концерті ще у квітні, присвятивши заручникам на заводі "Азовсталь" та всім постраждалим жителям Маріуполя, який став уособленням зруйнованих міст України та територій, що знаходяться під тимчасовою окупацією ворогом.

Цей трек про те, що важливо продовжувати боротися, хапатися за кожну мить, відчувати її, проживати серцем

Кадри для відео взяті з короткометражного фільму A lifetime older, знятого у 2019 році Гео Леросом, сюжет стрічки якого засновано на реальних подіях.

Емоції, що переживає головний герой, є маренням пораненого бійця. Він згадує найкращі події зі свого минулого, кохану жінку, улюблену роботу та з останніх сил бореться за життя.

"Ми бачили, чули, відчували, творили, жили... 24 лютого у нас все це відібрали. Ми зустрілися з новою ірраціональною реальністю, в якій руйнуються життя з особливим цинізмом. Росіяни несуть смерть і горе, але ми мусимо триматися, адже боремося заради світлого майбутнього. Їм не знищити нашу жагу до життя. Наша пісня закликає бачити прекрасне у повсякденному, підказує, звідки брати натхнення та сили рухатись далі. Вона про те, на що чекають сотні полонених як військових, так і цивільних, яких ми мусимо повернути, щоби вони знову могли бачити, чути, жити…", – каже фронтмен Другої Ріки Валерій Харчишин.

Нагадаємо, з початку війни Друга Ріка займається волонтерством, даючи благодійні концерти та збираючи кошти на виконання запитів від військових 95 ОДШБр та Окремого батальйону спецпризначення ЗСУ.

До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами:

  • PayPal: lukaua@yahoo.com
  • Номер картки Монобанк: 5375 4114 1343 2829
  • Номер картки ПриватБанк: 5363 5420 1394 6513
  • Wayforpay
  • Sendmoney

Слухайте також інші сильні і зворушливі пісні про героїв ЗСУ.

Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч показала рідкісне фото з сестрою і згадала їхнє дитинство в Криму.

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Друга ріка Валерий Харчишин
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