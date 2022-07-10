Пародія на пісню "Стефанія" підірвала інтернет: "пропаганда на Росії байки сіє" (відео)

Українські пародисти висміяли російське ТБ, Скабєєву і Соловйова в новому кліпі (Getty Images)

Український комедійний проєкт "Чоткий паца" створив нову пародію на пісню "Стефанія", яка принесла перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні. За 5 днів кліп подивилися понад півмільйона людей.

Що це за кліп, про що йдеться в пародії - читайте нижче.