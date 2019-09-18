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Ізраїльські лікарі в Києві врятували життя звільненому з полону українському моряку

STYLERЖиття    18.09.2019 - 12:35
Ізраїльські лікарі в Києві врятували життя звільненому з полону українському моряку
Денис Гриценко (фото: РБК-Україна)

Моряку Денису Гриценку провели унікальну операцію в Києві

Ізраїльські лікарі на чолі з Романом Гольдманом в Києві врятували життя звільненому з російського полону українському моряку Денису Гриценку. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів колишній народний депутат Георгій Логвинський.

Ізраїльські лікарі в Києві врятували життя звільненому з полону українському моряку

Лікарі врятували життя українському моряку (фото: facebook.com/georgiylogvinskiy)

За словами політика, лікарі з непростою гуманітарною місією прибули в столицю у рамках спільного співробітництва між Україною та Ізраїлем. Вони повинні були провести обстеження і унікальну операцію з видалення утворення на нирці звільненого з полону моряка.

Логвинський підкреслив, що це захворювання, як і його оперування, дуже небезпечне і могло мати страшні наслідки для Дениса.

Організацією процесу порятунку людини зайнявся Керівник міжнародного спрямування Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман - давній організатор та партнер багатьох медичних програм співробітництва та гуманітарної допомоги в Україні.

"Я щасливий, коли чую, що партнерство і дружба між країнами є механізмом порятунку життів", - підсумував Логвинський.

Ізраїльські лікарі в Києві врятували життя звільненому з полону українському моряку

Скріншот

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