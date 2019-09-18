Израильские врачи в Киеве спасли жизнь освобожденному из плена украинскому моряку

Денис Гриценко (фото: РБК-Украина)

Моряку Денису Гриценко провели уникальную операцию в Киеве

Израильские врачи во главе с Романом Гольдманом в Киеве спасли жизнь освобожденному из российского плена украинскому моряку Денису Гриценко. Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший народный депутат Георгий Логвинский.

Врачи спасли жизнь украинскому моряку (фото: facebook.com/georgiylogvinskiy)

По словам политика, врачи с непростой гуманитарной миссией прибыли в столицу в рамках совместного сотрудничества между Украиной и Израилем. Они должны были провести обследование и уникальную операцию по удалению образования на почке освобожденному из плена моряка.

Логвинский подчеркнул, что это заболевание, как и его оперирование, очень опасно и могло иметь самые страшные последствия для Дениса.

Организацией процесса спасения человека занялся Руководитель международного направления Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман - давний организатор и партнер многих медицинских программ сотрудничества и гуманитарной помощи в Украине.

"Я счастлив, когда слышу, что партнерство и дружба между странами является механизмом спасения жизней", - подытожил Логвинский.

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